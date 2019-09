Zlatko Dalić ostao je bez Rakitića, Kovačića i Kramarića, ali za susret sa Slovačkom ima samo jednu dvojbu

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak (6. rujna, 20.45 sati) u Trnavi igra utakmicu 5. kola kvalifikacija za plasman na Euro 2020. godine protiv Slovačke. Izbornik Zlatko Dalić zbog ozljeda i osobnih problema ne može računati na Ivana Rakitića, Andreja Kramarića i Matea Kovačića...

Svima je jasno da bez Ivana Rakitića, Matea Kovačića i Andreja Kramarića neće biti nimalo lako, standardni je to trojac iz prve postave, no čini se kako je Dalić već riješio većinu problema.

Najveća dilema za izbornika Zlatka Dalića je napad. Tu ima nekoliko opcija. Prva je da Ivan Perišić i Ante Rebić standardno zaigraju na lijevom i desnom krilu, a da u samom vrhu napada krene Bruno Petković . To bi bila neka očekivana ofenzivna varijanta.

Tako je za utakmicu sa Slovačkom na golu siguran Dominik Livaković , a obrambenu liniju trebali bi činiti standardni stoperi Dejan Lovren i Domagoj Vida , poziciju desnog beka 'pokrpat' će Tin Jedvaj , dok će lijevo biti Borna Barišić . Ta je kombinacija sasvim solidno odigrala protiv Walesa i za nadati se kako problema tu ne bi smjelo biti iako protiv Mađara baš i nisu djelovali najsigurnije. No, sad su se već 'upoznali', pa bi iz utakmice u utakmicu ova kombinacija trebala funkcionirati sve bolje i bolje.

No, ako se Dalić za meč protiv Slovaka odluči na malo 'zatvoreniju' postavu onda bi priliku mogao dobiti Josip Brekalo. U toj bi formaciji Brekalo igrao desno krilo, Perišić bi ostao lijevo, a Vlašić bi bio 'prednji vezni'. I tu je najveća dilema hrvatskog izbornika - koga 'ubaciti' kao 'špicu'? Logičan je odgovor Ante Rebić, no on se na startu sezone baš i nije naigrao, a i jučer je tek potpisao za Milan pa sigurno 'glavom' nije 100 posto 'unutra'. Kao alternacija i dalje ostaje Bruno Petković koji je standardan u Dinamu i ima kontinuitet od samog početka sezone.

Dojam je kako će Dalić tu dilemu riješiti prije nego što reprezentacija krene put Slovačke, no od samog je početka Petković u prednosti i za očekivati je da krene od prve minute u Trnavi.

Utakmica s Azerbajdžanom? U ovom je trenutku još daleko, neka prvo 'sredimo' Slovake...