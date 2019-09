Izbornik Dalić prekrojio popis uoči ključnih utakmica; Ivan Rakitić nije na raspolaganju za Slovačku i Azerbajdžan!

Ovog ponedjeljka hrvatski izbornik Zlatko Dalić okuplja u Zagrebu svoje igrače za nadolazeće kvalifikacijske oglede za Euro 2020. u gostima kod Slovačke (petak 6. rujna, 20.45) te nakon toga kod Azerbajdžana (ponedjeljak 9. rujna, 18 sati). Na unaprijed dogovorenu konferenciju za medije u zagrebački hotel Hilton Dalić je zakasnio 10-ak minuta zbog problema s automobilom, ali to mu nije pokvarilo raspoloženje. Jedino ga je malo iz takta izbacila Rakitićeva odluka da preskoči ovo okupljanje...

'Moramo se pomiriti s prijelaznim rokom. Svi igrači rješavaju svoje statuse - tko nije spreman, bolje da ni ne dolazi! Situacija je takva kakva jest. Nove klubove su našli mnogi, Perišić je u Bayernu, Jedvaj u Augsburgu. Sve to igračima oduzima dio koncentracije', kazao je izbornik, dodavši:

Zato je očekivano to što je izbornik Dalić odlučio s pretpoziva uključiti Marka Roga , koji se u talijanskom Cagliariju vraća u natjecateljsku formu. Uz sve to treba reći kako je Ante Rebić ovih dana opterećen promjenom kluba. Naime, zadnjeg dana prijelaznog roka napadač Eintrachta iz Frankfurta prešao je u redove Milana. O tome Dalić nije želio previše govoriti...

Nažalost, ni Rakitić nije u natjecateljskoj formi, zbog čega je otkazao nastup u ovoj akciji, a Luka Modrić također ima skromniju minutažu, što znači da Dalić mora itekako dobro osjetiti igrače u sljedeća tri dana, prije nego momčad pošalje na teren po tri boda protiv opasnih Slovaka. Jer isti ti Slovaci su bez problema pobijedili Mađare.

Na pitanje brine li ga to što Luka Modrić ne igra sve utakmice od početka kratko je rekao:

'Modrić je naš kapetan i nositelj igre i iskreno nisam razmišljao zašto neke utakmice nije igrao, a možda je i dobro da preskoči koju utakmicu. Luka je naš kapetan i svi znamo da uvijek daje svoj maksimum. Nije ništa upitno oko njega.'

Na pitanje je li ga strah da je ovo možda oproštaj Ivana Rakitića od dresa hrvatske reprezentacije, kazao je ozbiljnim tonom:

'Nema potrebe, a nije ni vrijeme da razmišljam o Rakitiću što i kako i što će biti kasnije. Nadam se najboljem jer smo i bez njega pobijedili Wales. Sada se moramo fokusirati na one koji su tu, na one koji su spremni 100 posto. Znate, nemam bojazni zato što nema Rakitića, tu su Vlašić i Brekalo, a puni su volje i želje. No ako bude problema, ja ću ga riješiti na svoj način', završio je izbornik.

>> Mislav Oršić: Naravno da imam tremu. S 13 godina zbog Modrića sam išao na sjever, a sada ću igrati uz najboljeg igrača svijeta

Možda se džokerom pokaže novi igrač na Dalićevom popisu, Mislav Oršić, koji je na tom stadionu u Trnavi zabio za Dinamo protiv Spartaka prošle sezone u Europskoj ligi. U svakom slučaju poziv Oršiću, koji je do prošle sezone bio poprilično nepoznat među ljubiteljima nogometa u Hrvatskoj, mnoge je iznenadio.

Naravno, nekoliko riječi Dalić je kazao o Slovačkoj koja u petak dočekuje Hrvatsku.

'Svi znamo tko je Marek Hamšik, a tu je i lažna devetka Ondrej Duda. Po meni najopasniji igrač im je Mak na desnom krilu. Imaju veliku kvalitetu, imat će pun stadion. Ipak, ako mi budemo pravi, mislim da neće biti problema.'

Dotakao se i napadača Dinama Brune Petkovića koji bi mogao uskočiti jer nema ozlijeđenog Andreja Kramarića.

'Petković je igrač koji zna zadržati loptu. Drago mi da će sad s Dinamom igrati jake utakmice u Ligi prvaka. Trebao bi biti dobitak za nas u ove dvije utakmice, baš prava špica.'

Popis igrača za utakmice protiv Slovačke i Azerbajdžana