Petar Musa

Zabio je prvijenac za Hrvatsku i zaplakao: Neopisiv osjećaj!

14.11.2025 u 23:22

Vatreni su pobijedili Farske Otoke 3:1 i tako utakmicu prije kraja kvalifikacija potvrdili plasman na SP 2026. godine. Prvijenac u dresu reprezentacije zabio je Petar Musa

Zabio je Petar Musa gol za vodstvo Hrvatske 2:1. Povratniku u redove Vatrenih bio je to prvijenac u dresu reprezentacije.

'Presretan sam zbog plasmana na SP. Još sam sretniji što smo pobijedili i uzeli tri boda', kazao je Musa nakon utakmice pa priznao:

'Moj prvijenac? Bilo je i suza nakon gola, ovo je nestvarno. U Hrvatsku sam sletio u četvrtak, u petak sam dobio poziv. Neopisiv osjećaj, zahvaljujem se izborniku.'

Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025. Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT

Dalić ga je ponovno pozvao nakon čak dvije godine...

'Velika mi je razlika nakon dvije godine bez reprezentacije, imam puno važniju ulogu u klubu, jako sam sretan što mogu pomoći u momčadi. Amerika ima dobru infrastrukturu, sve su veliki stadioni, dobri uvjeti. Klima? Ovisi o državi, nadam se da ćemo izabrati dobro i veselim se', rekao je Petar Musa.

