Zabio je prvijenac za Hrvatsku i zaplakao: Neopisiv osjećaj!

Vatreni su pobijedili Farske Otoke 3:1 i tako utakmicu prije kraja kvalifikacija potvrdili plasman na SP 2026. godine. Prvijenac u dresu reprezentacije zabio je Petar Musa
Zabio je Petar Musa gol za vodstvo Hrvatske 2:1. Povratniku u redove Vatrenih bio je to prvijenac u dresu reprezentacije.
'Presretan sam zbog plasmana na SP. Još sam sretniji što smo pobijedili i uzeli tri boda', kazao je Musa nakon utakmice pa priznao:
'Moj prvijenac? Bilo je i suza nakon gola, ovo je nestvarno. U Hrvatsku sam sletio u četvrtak, u petak sam dobio poziv. Neopisiv osjećaj, zahvaljujem se izborniku.'
Dalić ga je ponovno pozvao nakon čak dvije godine...
'Velika mi je razlika nakon dvije godine bez reprezentacije, imam puno važniju ulogu u klubu, jako sam sretan što mogu pomoći u momčadi. Amerika ima dobru infrastrukturu, sve su veliki stadioni, dobri uvjeti. Klima? Ovisi o državi, nadam se da ćemo izabrati dobro i veselim se', rekao je Petar Musa.