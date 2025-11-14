Zabio je prvijenac za Hrvatsku i zaplakao: Neopisiv osjećaj!

Zabio je Petar Musa gol za vodstvo Hrvatske 2:1. Povratniku u redove Vatrenih bio je to prvijenac u dresu reprezentacije.

'Presretan sam zbog plasmana na SP. Još sam sretniji što smo pobijedili i uzeli tri boda', kazao je Musa nakon utakmice pa priznao:

'Moj prvijenac? Bilo je i suza nakon gola, ovo je nestvarno. U Hrvatsku sam sletio u četvrtak, u petak sam dobio poziv. Neopisiv osjećaj, zahvaljujem se izborniku.'