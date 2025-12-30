Kralj Kazu je najavio svoju 41. profesionalnu sezonu i sve oduševio obećanjem

Za Kazuyoshija Miuru (58) to znači napredak iz regionalne lige u koju je ispao igrajući za Atletico Suzuku kao posuđeni igrač Yokohame.

Ovo će mu biti četvrta posudba od 2022., a za Yokohamu FC, u koju je stigao još 2005., nije zaigrao od 2020.

'Moja strast za nogometom se nije promijenila, bez obzira na to što starim', rekao je uoči svoje 41. profesionalne sezone koju je započeo još 1986. u brazilskom Santosu, a koja ga je 1999. dovela i do Hrvatske, u kojoj je proveo jednu polusezonu igrajući za zagrebački Dinamo (tadašnju Croatiju).