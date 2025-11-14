Joško Gvardiol zabio za 1:1 pa priznao: Htio sam vratiti povratnu, ali lopta se odbila...

'Naš cilj se ostvario, osigurali smo prolaz na SP utakmicu prije kraja kvalifikacija. Inače moramo sve rješavati u zadnjem trenutku, sad smo u sretni, jedva čekamo Ameriku', rekao je Gvardiol nakon utakmice pa dodao:

'Svaka preostala utakmica nam je pripremna utakmica za ljeto. Moj gol, jesam li htio odmah pucati? Ovisi tko pita, naravno da sam htio vratiti povratnu, lopta se odbila, razmišljao sam od prve pucati, ali nisam htio riskirati', priznao je Joško i zaključio: