Joško Gvardiol zabio za 1:1 pa priznao: Htio sam vratiti povratnu, ali lopta se odbila...

I.Ž.

14.11.2025 u 23:16

Joško Gvardiol Hrvatska
Joško Gvardiol Hrvatska Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija je na Rujevici pobijedila Farske Otoke 3:1 te utakmicu prije kraja kvalifikacija potvrdila plasman na SP 2026. godine. Susret je komentirao Joško Gvardiol

Zabio je Joško Gvardiol za 1:1 protiv Farskih Otoka.

'Naš cilj se ostvario, osigurali smo prolaz na SP utakmicu prije kraja kvalifikacija. Inače moramo sve rješavati u zadnjem trenutku, sad smo u sretni, jedva čekamo Ameriku', rekao je Gvardiol nakon utakmice pa dodao:

'Svaka preostala utakmica nam je pripremna utakmica za ljeto. Moj gol, jesam li htio odmah pucati? Ovisi tko pita, naravno da sam htio vratiti povratnu, lopta se odbila, razmišljao sam od prve pucati, ali nisam htio riskirati', priznao je Joško i zaključio:

Hrvatska - Farski Otoci, nogomet, kvalifikacije za SP 2026.; 14.11.2025. Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT

'Lijep gol koji nas je vratio u utakmicu. Ja sam obrambeni igrač, naravno da je lijepo zabit gol, ali ako se mene pita, radije bi da ne primimo gol nego da ja zabijem.'

