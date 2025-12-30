novi izazov

Neuništivi Sergio Ramos vraća se u Europu; sve je iznenadio izborom novog kluba

I.Ž.

30.12.2025 u 12:04

Sergio Ramos
Sergio Ramos Izvor: EPA / Autor: Miguel Sierra
Sergio Ramos (39) mogao bi se već u siječnju vratiti na europsku nogometnu scenu, legendarni stoper karijeru bi trebao nastaviti u Francuskoj

Prema informacijama koje stižu iz Francuske, Sergio Ramos (39), legendarni španjolski stoper, pregovara s momčadi Nice.

Bivši kapetan Real Madrida nakon dugog i trofejnog razdoblja u Madridu 2021. godine preselio je u PSG. U Parizu je proveo dvije sezone, no nije uspio izboriti status prvotimca, nakon čega se vratio u Sevillu, a potom karijeru nastavio u Meksiku, u redovima Monterreya.

Sada bi se, u 39. godini, trebao vratiti u europski nogomet. Francuski mediji navode da Nice pregovara s iskusnim stoperom te se klupski čelnici nadaju realizaciji transfera već tijekom zimskog prijelaznog roka.

Klub s Azurne obale poznat je po dovođenju iskusnih nogometaša koji mogu donijeti stabilnost i mirnoću u ključnim dijelovima momčadi, a Ramosa u tom kontekstu vide kao veliko pojačanje.

S bogatim iskustvom i impresivnom kolekcijom trofeja, među kojima se ističu četiri Lige prvaka s Real Madridom, Ramos bi donio ne samo kvalitetu u obrani, nego i snažno liderstvo na terenu. Upravo takav profil igrača Nice vidi kao važan korak prema ostvarenju viših ambicija u Ligue 1.

Iako su razgovori još u početnoj fazi, jasno je da u klubu vjeruju kako bi dolazak Ramosa mogao značajno podignuti razinu momčadi, kako u domaćem prvenstvu, tako i u europskim natjecanjima.

U ovom je trenutku Nice na tek 13. mjestu ljestvice Lige 1, s jednom od najlošijih obrana u ligi. Tome su kumovale ozljede čak trojice stopera, izvan momčadi su Youssouf Ndayishimiye, Moise Bombito i Mohamed Abdelmonem, pa se Ramosov dolazak čeka s velikim nestrpljenjem kako bi se obrambena linija što prije stabilizirala.

Zanimljivo je da Ramos - ako potpiše - s 39 godina 'na leđima' ne bi bio najstariji igrač u momčadi. Naime, kapetan Nice, proslavljeni brazilski stoper Dante u listopadu je proslavio 42. rođendan.

BOBAN NE ODUSTAJE

Otkriveno što se događa s dolaskom napadača u Dinamo; jedan klub je već odustao od njega
ovo nije zaslužio

ovo nije zaslužio

Trener Girone još jednom ponizio Dominika Livakovića; to mu stvarno nije trebalo
PRIJELAZNI ROK

Sopiću u Osijek stižu dva velika pojačanja

