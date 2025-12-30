Neuništivi Sergio Ramos vraća se u Europu; sve je iznenadio izborom novog kluba

Bivši kapetan Real Madrida nakon dugog i trofejnog razdoblja u Madridu 2021. godine preselio je u PSG. U Parizu je proveo dvije sezone, no nije uspio izboriti status prvotimca, nakon čega se vratio u Sevillu, a potom karijeru nastavio u Meksiku, u redovima Monterreya.

Sada bi se, u 39. godini, trebao vratiti u europski nogomet. Francuski mediji navode da Nice pregovara s iskusnim stoperom te se klupski čelnici nadaju realizaciji transfera već tijekom zimskog prijelaznog roka.

Klub s Azurne obale poznat je po dovođenju iskusnih nogometaša koji mogu donijeti stabilnost i mirnoću u ključnim dijelovima momčadi, a Ramosa u tom kontekstu vide kao veliko pojačanje.

S bogatim iskustvom i impresivnom kolekcijom trofeja, među kojima se ističu četiri Lige prvaka s Real Madridom, Ramos bi donio ne samo kvalitetu u obrani, nego i snažno liderstvo na terenu. Upravo takav profil igrača Nice vidi kao važan korak prema ostvarenju viših ambicija u Ligue 1.