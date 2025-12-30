Otkriveno što se događa s dolaskom napadača u Dinamo; jedan klub je već odustao od njega

Želja Dinamovih čelnika i dalje je dovođenje Marcela Ryana , 23-godišnjeg brazilskog napadača. Njemu sutra istječe ugovor u Tokiju i njegovi agenti već pregovaraju s nekoliko europskih i brazilskih klubova.

Sportske novosti otkrivaju da je Ryan, bez obzira na to što mu istječe ugovor, prilično skupa opcija. U Dinamu bi ušao u rang najvećih plaća, a zbog novca od njega je odustao i Göztepe, odnosno njegov sportski direktor Ivan Mance.

Ryan je ove sezone zabio 13 golova u 35 nastupa u Japanu. Ako Brazilac dođe u Dinamo, izvjestan je odlazak Sandra Kulenovića.