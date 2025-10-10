Vlaović: Česi su nas prebili, a mi dobivali kartone. Jedna stvar mi se nije svidjela u prvom dijelu

U ne pretjerano lijepoj, pa ni prilikama bogatoj utakmici, Češka i Hrvatska u Pragu su odigrale 0:0. Naravno, to je rezultat koji više odgovara našima, pa ovim bodom zapravo - u rezultatskom smislu - možemo biti zadovoljni. A u igračkom? Odgovor na to pitanje dao nam je bivši hrvatski reprezentativac Goran Vlaović
Iako je Hrvatska pobjedom u Pragu mogla napraviti ogroman korak prema SP-u 2026. godine, remijem 0:0 protiv Češke malo si je otežala posao. Odnosno dovela se u situaciju da u preostale tri utakmice kvalifikacija mora biti maksimalno oprezna. No, apsolutno sve je i dalje u nogama Dalićevih igrača.
'Izgledalo mi je kao da smo, ovo što smo napravili, po to i došli. Tako mi je izgledalo od početka, pa zato mislim da je rezultat u konačnici i dobar i pozitivan. Naravno, pobjeda je uvijek ta koju želimo i tražimo, pogotovo ako pogledamo utakmicu koju smo s Česima igrali u Osijeku, i kada smo ih pomeli 5:1. Međutim, ova utakmica nije bila takva, nije pokazala tako veliku razliku između nas i njih. Bili su čvrsti i snažni u duelima, rekao bih da su nas čak i prebili, a žute kartone dobivali su naši igrači', rekao je na početku komentar za tportal 53-godišnji Goran Vlaović, bivši reprezentativac s 51 nastupom za Vatrene.
'Dobivali su Česi puno duela, i tu su nam parirali. Kvaliteta je na našoj strani, ali mi se nismo 'istegli' do kraja da bi ovu utakmicu dobili. Vjerojatno i računajući na to što smo u međusobnoj gol razlici bolji'.
Bilo je i dobrih stvari, posebno u drugom dijelu?
Da, promjene koje je Dalić napravio donijele su živost u našoj igri. Mislim da su možda trebale biti čak i ranije. U jednom trenutku, u jednom kadru na TV-u se vidjelo kako Perišić teško diše i da je vidno izmoren. Smatram da se tu možda i desetak minuta ranije trebalo odmoriti Perišića, pogotovo da mu se ne dogodi, ne daj Bože, nekakva ozljeda. Jer znamo kada je igrač umoran, onda su i ozljede mogu lakše zaraditi.
Nastavio je Vlaović s komentarom.
U prvom poluvremenu nije mi se svidjela pozicija Kramarića. Ne znam bih li ove prijetnje naših u nastavku pripisivao tome što su ušli novi igrači ili zato što se Kramarić približio protivničkom golu. On je u prvom poluvremenu u pojedinim situacijama dolazio između dva stopera po loptu. I ja to jednostavno ne mogu prihvatiti. I apsolutno je nepotrebno. To je igrač koji je direktna prijetnja našem najboljem strijelcu (op.a. Davoru Šukeru), na neki način svi od njega i očekuju da sruši taj rekord. Ali da nam igra na naših 16, to mi je nepotrebno. Zato i jesmo bili jalovi u prvom dijelu, bez prijetnji, osim onog jednog Jakićevog prodora, i dobre situacije za Perišića. Po takve lopte trebaju dolaziti Sučić i Modrić, i oni trebaju naprije ddati nekom loptu, a kome će ako njega nema.
Što mislite, čija je to odluka bila, igračeva ili izbornička?
Teško je to znati ispred TV-a. Međutim, reakcija je trebala biti. Ili s klupe, ili na terenu, bilo čija. Navikli smo već vidjeti Kramarića kako se izvlači iz tog napadačkog dijela, dolazi u vezni red. U određenim trenucima kada ga vidim između dva stopera, jednostavno ne vjerujem. To dosta utječe na našu igru, jer ostanemo oslabljeni za te situacije u napadu, gdje on sa svojim fintama i driblinzima koji su sjajni, a kad su u 16-ercu, onda su i iznimno opasne. zato nam on treba u napadu. I na takvim bih stvarima se pozabavio, da ga se dovodi u takve pozicije.
Je li nas prevarila utakmica iz Osijeka? Ne vjerujem da je izbornik išao po remi?
Mislim da smo bili dobro pokriveni. Ako sam imao kritike prije na taj dio igre, sada bi ih trebao pohvaliti. Mislim da su dečki u zadnjoj liniji bili fantastični. Česi su čvrsto i snažno ulazili u sve duele. Pa tako i na našu zadnju liniju. Dugo nisam vidio napadače poput Čeških koji tako udaraju. I to su sve situacije koje su ovi naši braniči odlično otrpjeli. I po meni, odigrali sva četvorica, plus Livaković, odličnu utakmicu. I kada smo postavili tako čvrstu obranu, možemo se pitati s kojim smo ciljem došli u Prag. Odnosno dalo bi se o tome razgovarati.
Slijedi Gibraltar, lagani suparnik, ali naši su igrači iscrpljeni? Trebat će osvježiti momčad?
Naravno, bilo bi logično da se mijenja, imamo odličnih igrača. Sigurno će trebati svježe krvi. U toj utakmici niti ne očekujem, a niti ne smije biti propusta. S time da bi u studenome se to moglo lakše dogoditi. Ali ja sam uvjeren, da je kvaliteta na našoj strani, posebno kada se vratiti Kovačić, pa možda i Stanišić. Sve u svemu, reprezentacija je puna odličnih igrača. I hajdemo reći, ne bi smjelo biti nikakve bojazni za rezultat u kvalifikacijama.