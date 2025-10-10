Vlaović: Česi su nas prebili, a mi dobivali kartone. Jedna stvar mi se nije svidjela u prvom dijelu

U ne pretjerano lijepoj, pa ni prilikama bogatoj utakmici, Češka i Hrvatska u Pragu su odigrale 0:0. Naravno, to je rezultat koji više odgovara našima, pa ovim bodom zapravo - u rezultatskom smislu - možemo biti zadovoljni. A u igračkom? Odgovor na to pitanje dao nam je bivši hrvatski reprezentativac Goran Vlaović

Iako je Hrvatska pobjedom u Pragu mogla napraviti ogroman korak prema SP-u 2026. godine, remijem 0:0 protiv Češke malo si je otežala posao. Odnosno dovela se u situaciju da u preostale tri utakmice kvalifikacija mora biti maksimalno oprezna. No, apsolutno sve je i dalje u nogama Dalićevih igrača. 'Izgledalo mi je kao da smo, ovo što smo napravili, po to i došli. Tako mi je izgledalo od početka, pa zato mislim da je rezultat u konačnici i dobar i pozitivan. Naravno, pobjeda je uvijek ta koju želimo i tražimo, pogotovo ako pogledamo utakmicu koju smo s Česima igrali u Osijeku, i kada smo ih pomeli 5:1. Međutim, ova utakmica nije bila takva, nije pokazala tako veliku razliku između nas i njih. Bili su čvrsti i snažni u duelima, rekao bih da su nas čak i prebili, a žute kartone dobivali su naši igrači', rekao je na početku komentar za tportal 53-godišnji Goran Vlaović, bivši reprezentativac s 51 nastupom za Vatrene. 'Dobivali su Česi puno duela, i tu su nam parirali. Kvaliteta je na našoj strani, ali mi se nismo 'istegli' do kraja da bi ovu utakmicu dobili. Vjerojatno i računajući na to što smo u međusobnoj gol razlici bolji'.

Bilo je i dobrih stvari, posebno u drugom dijelu? Da, promjene koje je Dalić napravio donijele su živost u našoj igri. Mislim da su možda trebale biti čak i ranije. U jednom trenutku, u jednom kadru na TV-u se vidjelo kako Perišić teško diše i da je vidno izmoren. Smatram da se tu možda i desetak minuta ranije trebalo odmoriti Perišića, pogotovo da mu se ne dogodi, ne daj Bože, nekakva ozljeda. Jer znamo kada je igrač umoran, onda su i ozljede mogu lakše zaraditi. Nastavio je Vlaović s komentarom. U prvom poluvremenu nije mi se svidjela pozicija Kramarića. Ne znam bih li ove prijetnje naših u nastavku pripisivao tome što su ušli novi igrači ili zato što se Kramarić približio protivničkom golu. On je u prvom poluvremenu u pojedinim situacijama dolazio između dva stopera po loptu. I ja to jednostavno ne mogu prihvatiti. I apsolutno je nepotrebno. To je igrač koji je direktna prijetnja našem najboljem strijelcu (op.a. Davoru Šukeru), na neki način svi od njega i očekuju da sruši taj rekord. Ali da nam igra na naših 16, to mi je nepotrebno. Zato i jesmo bili jalovi u prvom dijelu, bez prijetnji, osim onog jednog Jakićevog prodora, i dobre situacije za Perišića. Po takve lopte trebaju dolaziti Sučić i Modrić, i oni trebaju naprije ddati nekom loptu, a kome će ako njega nema.