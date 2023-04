[VIDEO/FOTO] Varaždin ostao u utrci za Europu, ali ni Lokosi nisu daleko

U posljednjem susretu 27. kola HNL-a nije bilo pobjednika, premda je Lokomotiva bila puno bolja Varaždin je uzeo bod u Zagrebu odigravši 1-1 (1-0). Lokomotiva je povela već u petoj minuti kada je strijelac bio Silvio Goričan, dok je Varaždin do boda došao golom Davida Puclina u 51. minuti.

Lokomotiva je u pravom smislu riječi vatreno otvorila utakmicu te je nakon samo petnaestak minuta mogla voditi 2-0 ili 3-0. No, imala je tek jedan pogodak prednosti.

Bolje je i drugi dio otvorila Lokomotiva, no u 51. minuti je uslijedila kazna nakon svih domaćih promašaja. Na odbijenu loptu najbolje je reagirao Puclin i pogodio za 1-1 u prvoj velikoj šansi gostujuće momčadi.

U samoj završnici još je dva puta gostujući vratar Zelenika dovodio do očaja domaće igrače kada je zaustavljao opasne pokušaje Tucija i Stojkovića.

Ranije tijekom nedjelje, u derbi utakmici 27. kola, nije bilo pobjednika. Na Rujevici su nogometaši Rijeke i Osijeka odigrali 1-1 (1-0) iako je Rijeka vodila sve do 94. minute. Pred gotovo kompletno ispunjenim tribinama i u odličnoj atmosferi Rijeka je vodila od 31. minute, kada je Matija Frigan pogodio s bijele točke pa sve do 94. minute. No, tada je Mihael Žaper glavom pogodio suparničku mrežu i postavio konačnih 1-1.

Osijek je zadržao treće mjesto na ljestvici, kao i tri boda prednosti u odnosu na Rijeku.

