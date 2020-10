[VIDEO, FOTO] Nogometaši Rijeke napravili pothvat kod Kopenhagena i izborili Europsku ligu; pogledaje komičan autogol koji je presudio dvoboj u Danskoj

Nogometaši Rijeke izborili su plasman u Europsku ligu nakon što su u susretu posljednjeg pretkola na stadionu Parken pobijedili danski Kopenhagen 1:0 (1:0)

Velika noć za hrvatski klupski nogomet, jer imamo dva predstavnika u skupinama Europske lige. Prvo je svoj posao obavio Dinamo protiv estonske Flore, u utakmici u kojoj je bio izraziti favorit, a zatim je Rijeka napravila iznenađenje, jer je slavila na gostovanju u Danskoj protiv momčadi koja je prošle sezone u ovom natjecanju dogurala do četvrtfinala te ju je tamo zaustavio Manchester United i to tek u produžecima.

Nakon pogotka, do kraja prvoga dijela, Rijeka je mirno držala prednost, domaći su rijetko prijetili, a i iz tih svojih pokušaja niti jednom nisu bili precizni, da bi početkom nastavka prva do prilike stigla upravo Rijeka. Ponovno se u šansi našao Andrijašević, no kada je sa 15-ak metara uputio udarac već je bio u padu, pa je Johnsson uspio nogom otkloniti prijetnju.

Ulaskom hrvatskog veznjaka Mudražije u 56. minuti (Bartolec je ušao u 67.) Kopenhagen je postao opasniji po gol Rijeke, upravo je on u 63. minuti prošao po lijevom krilu i uputio prizemni centaršut u kazneni prostor, Wind je pokušao udarcem sa 15 metara, no lopta je pogodila jednog igrača Rijeke u bloku i završila u korneru.