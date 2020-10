Mamić s Dinamom izborio Europsku ligu, a onda nastavio obračun s Bjelicom: 'Proljeće u Europi i nije neka senzacija'

Zoran Mamić se osvrnuo na susret protiv Flore koji je Dinamo odveo u Europsku ligu.

'Čestitke momčadi. Nije jednostavno igrati ovakve utakmice. Nakon propuštene prilike protiv Ferencvaroša više nemaš pravo na krivi korak. Bili smo dobri u prvom poluvremenu i kontrolirali smo utakmicu. Onda smo u drugom, ne znam zašto, upali u nervozu i protivnik je to iskoristio. Na sreću, zabili smo treći gol i umirili utakmicu. Puno posla je još pred nama', prve su riječi Zorana Mamića nakon utakmice.

"Gavranović je ostao u svlačionici jer mu nije bilo dobro. Već mi je prije njegove zamjene Petković rekao kako s Gavranovićem nije nešto u redu i kako se uopće se ne sjeća prvog poluvremena. Nadam se da neće biti nekih većih posljedica', rekao je Mamić koji je otkrio kako ni sam ne zna kako dođe do pada u igri:

Mamić je rekao kako ne osjeća pritisak zbog onoga što je Nenad Bjelica napravio s Dinamom.

'Ma nema pritiska zbog Nenada Bjelice i njegovog rezultata. Nije meni to bilo nešto spektakularno. Proljeće u Europi, ali ušli smo u šesnaestinu finala. Nije to neki senzacionalan uspjeh. Želimo biti konkurentni i proći grupu i napraviti lijepe stvari. Dinamo nosi pritisak i tko to ne može izdržati neka ne bude tu', rekao je Mamić pa najavio neka pojačanja:

'Prioritet nam je dovesti Luisa Suareza, hahaha. No, ozbiljno, danas ili sutra će biti gotov posao s Lauritsenom, ali to nije sve. Vjerojatno će doći još netko', zaključio je Mamić.