Eintracht i Borussia (M) odigrali nevjerojatnu utakmicu s čak 10 golova

I.Ž./Hina

27.09.2025 u 23:26

Borussia M'gladbach - Eintracht Frankfurt
Borussia M'gladbach - Eintracht Frankfurt Izvor: EPA / Autor: FRIEDEMANN VOGEL
U posljednjem subotnjem susretu 5. kola Bundeslige nogometaši Eintrachta su izuzetno jednostavno osvojili tri gostujuća boda, pobijedili su 6:4 u gostima kod Borussije M'gladbach

Utakmica je riješena u prvom poluvremenu u kojem je Eintracht zabio pet golova. Strijelci su bili Koch u 11., Knauff u 15., Burkardt u 35., Chaibi u 39. minute te Uzun u nadoknadi.

Odmah na startu drugog dijela Koch je zabio svoj drugi gol za 6:0, a potom su gosti usporili i domaćin je do kraja ublažio poraz s čak četiri gola. Golove su dali Castrop u 72., Tabaković u 78., Engelhardt u 83. i Ranos u 99. minuti.

Eintracht je ovom pobjedom stigao na četvrto mjesto ljestvice, dok se kriza Borussije (M) nastavila te je i dalje na posljednjem mjestu.

U 5. kolu četvrtu su pobjedu ostvarili nogometaši dortmundske Borussije koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, u gostima su svladali Mainz 2:0. Borussia (D) time je nastavila pratiti vodeći Bayern. Bavarci imaju maksimalnih 15 bodova nakon pet kola, a momčad Nike Kovača dva boda manje.

U prvom poluvremenu Borussia (D) je stekla dva gola prednosti. U oba slučaja je asistent bio Brandt, a strijelci Svensson u 27. i Adeyemi u 40. minuti. Za domaćina je subotnja priča završila u 67. minuti kada je isključen Zentner, a gosti iz Dortmunda su rutinski i bez problema sačuvali prednost i tri boda.

Leipzig je u gostima pobijedio Wolfsburg 1:0, a utakmica je odlučena već u devetoj minuti kada je strijelac jedinog gola bio Bakayoko. Leipzig je treći na ljestvici i bod iza Borussije (D). Hrvatski nogometaš Lovro Majer zaigrao je za Wolfsburg tek od 90. minute.

Bayer je također osvojio tri boda u gostima, u Hamburgu je 2:1 bio bolji od St. Paulija. Tapsoba je u 25. minuti doveo goste iz Leverkusena u vodstvo, ali samo sedam minuta kasnije izjednačio je Wahl. Gol za pobjedu Bayera i skok u gornji dom ljestvice postigao je Poku u 58. minuti.

Premijernu pobjedu u sezoni upisao je Heidenheim koji je pred svojim navijačima pobijedio Augsburg 2:1. Oba gola Heidenheim je postigao u nastavku susreta, a strijelci su bili Kaufmann u 47. i Conteh u 54. minuti.

Gosti su počasni gol zabili tek u 98. minuti, a domaću je mrežu pogodio Tietz. Hrvatski nogometaš Kristijan Jakić je odigrao cijelu utakmicu za Augsburg, dok je golman Nediljko Labrović opet ostao na klupi za pričuve Augsburga.

