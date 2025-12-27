Pogledajte kako je Brozović namjestio gol Ronaldu; lov na jubilej nastavlja

Susret će se posebno pamtiti po još jednom povijesnom dosegu Cristiana Ronalda . Portugalska zvijezda postigla je dva pogotka i tako stigla do nevjerojatnih 956 golova u profesionalnoj karijeri, čime je još jednom potvrdio status jednog od najvećih nogometaša svih vremena.

Svoj je trag ostavio i hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović, koji je preciznom asistencijom omogućio Ronaldu da postigne jubilarni pogodak i još jednom upiše svoje ime u nogometne anale. To možete vidjeti OVDJE.



Ronaldo, koji i u 49. godini nastavlja pomicati granice u saudijskom nogometu, bio je prvo ime susreta i ključni faktor nove pobjede svoje momčadi. Al-Nassr je zahvaljujući ovom slavlju dodatno učvrstio vodeću poziciju na prvenstvenoj ljestvici te sada ima četiri boda prednosti ispred najvećeg konkurenta Al-Hilala.

S dva nova pogotka Portugalac se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca sa sunarodnjakom Joãom Félixom, a obojica trenutačno imaju po 11 golova.