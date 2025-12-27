saudijska arabija

Pogledajte kako je Brozović namjestio gol Ronaldu; lov na jubilej nastavlja

M.Š

27.12.2025 u 18:57

Marcelo Brozović Al Nassr
Marcelo Brozović Al Nassr Izvor: Profimedia / Autor: Wun Suen / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Utakmicu 15. kola saudijske lige obilježila je uvjerljiva pobjeda Al-Nassra protiv Al-Okhdooda rezultatom 3-0.

Susret će se posebno pamtiti po još jednom povijesnom dosegu Cristiana Ronalda. Portugalska zvijezda postigla je dva pogotka i tako stigla do nevjerojatnih 956 golova u profesionalnoj karijeri, čime je još jednom potvrdio status jednog od najvećih nogometaša svih vremena.

vezane vijesti

Svoj je trag ostavio i hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović, koji je preciznom asistencijom omogućio Ronaldu da postigne jubilarni pogodak i još jednom upiše svoje ime u nogometne anale. To možete vidjeti OVDJE.

Ronaldo, koji i u 49. godini nastavlja pomicati granice u saudijskom nogometu, bio je prvo ime susreta i ključni faktor nove pobjede svoje momčadi. Al-Nassr je zahvaljujući ovom slavlju dodatno učvrstio vodeću poziciju na prvenstvenoj ljestvici te sada ima četiri boda prednosti ispred najvećeg konkurenta Al-Hilala.

S dva nova pogotka Portugalac se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca sa sunarodnjakom Joãom Félixom, a obojica trenutačno imaju po 11 golova.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sjajni branič

sjajni branič

Gvardiol oduševio Engleze; evo što pišu o njegovoj izvedbi
saudijska arabija

saudijska arabija

Pogledajte kako je Brozović namjestio gol Ronaldu; lov na jubilej nastavlja
premier liga

premier liga

Konačno! Liverpoolova skupocjena zvijezda skinula 'kletvu' u pobjedi

najpopularnije

Još vijesti