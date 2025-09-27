Chelsea s igračem manje primio dva gola u sudačkoj nadoknadi

Chelsea je poveo u 24. minuti kada je Enzo Fernandez preciznim udarcem pogodio mrežu i donio optimizam domaćoj publici. No, u drugom dijelu sve se okrenulo protiv Chelseaja.

Ključni trenutak dogodio se u 53. minuti kada je Trevoh Chalobah dobio izravni crveni karton i ostavio svoju momčad s igračem manje.

Gosti su strpljivo čekali svoju priliku i dočekali je u završnici. Danny Welbeck je u 77. minuti postigao gol za izjednačenje, a šok za domaće uslijedio je u prvoj minuti sudačke nadoknade. Maxim De Cuyper precizno je pogodio za potpuni preokret i veliko slavlje gostiju.

Chelsea je tada krenuo po izjednačenje, ali je ostao bez snage i koncentracije. U desetoj minuti nadoknade Welbeck je svojim drugim golom zaključio nevjerojatni preokret i potvrdio zasluženu pobjedu Brightona.

Nogometaši Wolverhampton Wanderersa osvojili su svoj prvi ovosezonski bod u englskom prvenstvu odigravši 1:1 na gostovanju kod Tottenham Hotspura u susretu 6. kola.

Bili su 'vukovi' blizu punog plijena jer su vodili 1:0 golom Buena (54) sve do četvrte minute sudačke nadoknade kada je Palhinha (90+4) pogodio za konačnih 1:1.

Tottenham je treći na ljestvici sa 11 bodova, dok je Wolverhampton i dalje na dnu s jednim.