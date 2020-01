Totalni krah bivšeg napadača hrvatske reprezentacije; godinu dana nije zabio i nitko ga više ne želi

Nikola Kalinić (31) može pričati što god želi, ali činjenica je kako mu je karijera strelovito krenula nizbrdo nakon što je vlastitom krivnjom izbačen iz hrvatske reprezentacije koja je 2018. godine igrača SP u Rusiji. Dečki su osvojili srebro, a Kalinić je usred natjecanja napustio momčad. I od tada ispašta...

Karma je zeznuta stvar, valjda to sada shvaća i Nikola Kalinić (31) koji je do prije dvije godine doslovno bio 'vruća roba' na europskom nogometnom tržištu. Sve mu je te 2016./2017. išlo kako i treba, zabijao je za Fiorentinu, a onda u ljeto 2017. godine za 20 milijuna eura otišao u Milano.

Ostalo je poznato, naši su dečki osvojili svjetsko srebro, a Kalinić je ostao bez svega iako je promijenio klub i završio u madridskom Atleticu. No, u redovima 'rojiblancosa' nije se naigrao te ga je Diego Simeone 'torpedirao' nazad u Italiju. A Kalinić je nastavio u svom životopisu redati velike klubove - nakon Milana i Atletica skrasio se na posudbi iz 'rojiblancosa' u Romi.

A karma je zeznuta stvar te se Kalinić ni u Romi nije naigrao, statistika mu je sve lošija i lošija. Punih godinu dana nije zabio gol, često je bio ozlijeđen, a otkako je u ljeto 2017. godine otišao iz Fiorentine uspio je zabiti samo 10 golova u svim natjecanjima - šest za Milan i četiri za Atletico. U Romi je bez golova...

Baš je to najveći razlog zašto ga se čelni ljudi 'vučice' u zimskom prijelaznom roku žele pod svaku cijenu riješiti. Jasno je kao dan, potrošio je Kalinić sve kredite, pa što će im napadač koji ne zabija! Posljednji gol u službenim utakmicama zabio je još u dresu Atletica i to 16. siječnja prošle godine u Kupu kralja. No, u cijeloj priči postoji jedan veliki problem, a to je da ga Roma ne može vratiti Atleticu, a nitko ga ne želi uzeti u 'podzakup' do kraja sezone!