Zaboravljeni hrvatski napadač stiže u redove talijanskog velikana; karijeru će pokušati oživjeti u Serie A

Nikola Kalinić (31) prošlu bi godinu jednostavno želio zaboraviti. Jednostavno to nije bilo to, počevši s izbacivanjem iz reprezentacije na SP-u u Rusiji, pa odlaskom u Atletico Madrid u kojem se baš i nije naigrao. No, španjolski mediji tvrde kako bi već pomalo zaboravljeni napadač karijeru trebao nastaviti u redovima talijanskog velikana

Odigrao je Nikola Kalinić prošle sezone samo 24 utakmice za Atletico Madrid u svim natjecanjima, mahom je ulazio s klupe pa niti ne čudi podatak da je uspio zabiti samo četiri gola.