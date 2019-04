Diego Simeone napokon je 'prelomio'; ovo bi mogao biti kraj za Nikolu Kalinića u Atleticu

Brazilski napadač sa španjolskom putovnicom Diego Costa (30) u posljednjih je nekoliko tjedana samom sebi i Atletico Madridu napravio popriličnu štetu. Svi su očekivali kako će ga se na kraju sezone trener 'rojiblancosa' Diego Simeone odreći, no...

Diego Costa je u nedavnom derbiju s Barcelonom isključen nakon psovanja sudaca, a zbog njegovog je crvenog kartona Atletico izgubio 2:0. No, problemima tu nije kraj jer je Costa uz sve dobio zabranu nastupa u sljedećih osam utakmica, do kraja sezone.

'Sve smo nesporazume riješili razgovorom i on je počeo trenirati. Nije imao dobru sezonu, ozljede su ga mučile, ali za sljedeću sezonu ne sumnjam da će biti pravi. Uvjeren sam da će tijekom predsezone pokazati strast i glad da ispravi sve što mu se dogodilo ove sezone', kazao je Simeone te prokomentirao napise kako bi Costa mogao krenuti put Kine:

Isključenje protiv Barcelone 'prelilo je čašu', Simeone je bio bijesan i svi su očekivali kako će se Diego Costa naći na transfer listi. Bio bi to sjajan rasplet za bivšeg hrvatskog reprezentativca Nikolu Kalinića (31) koji je Costinim povratkom izgubio mjesto u prvih 11. No, čini se kako Kalinića čeka neizvjesno ljeto...

'U današnjem nogometu ništa se ne može jamčiti. Igrači uvijek imaju mogućnost da odu. Mi želimo biti u vrhu i zadržati sve igrače i rasti iz sezone u sezonu.'

Vrlo pomirljive riječ s obzirom na to da je otkriveno kako je Costa odglumio ozljedu koljena i to je bio razlog zašto nije trenirao s ostatkom ekipe. No, pretrage su pokazale kako nema nikakve ozljede... Na kraju se pokazalo da je Costa u štrajku zbog najavljene kazne, ali sada je navodno sve riješeno.

To znači kako bi Nikola Kalinić već sada trebao početi tražiti novi klub jer očito je da priliku u redovima Atletica neće dobiti. Može eventualno 'navijati' da Antoine Griezmann ode iz kluba, njega traže gotovo svi velikani, ali odšteta je 'paprena' i vrlo je vjerojatno kako će Francuz ostati u Madridu.