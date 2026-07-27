Hajduk emotivnom objavom pružio podršku ozlijeđenom igraču: 'Cijeli klub je uz tebe'

Nakon magnetske rezonancije i dodatnih pregleda utvrđeno je da je mladi krilni napadač pretrpio vrlo tešku ozljedu koljena – pukli su mu prednji i stražnji križni ligament te meniskus. Morat će na operaciju, a ova je sezona za njega praktički završena.

Brajković se ozlijedio na treningu uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa, i to na koljenu koje je već operirao kao dijete. Vijest posebno teško pada Hajduku jer se 21-godišnjak ove sezone prometnuo u jednog od najvažnijih igrača momčadi Gonzala Garcije.

Mladi hajdukovac izborio je mjesto u početnoj postavi, vrlo dobro odigrao prvi susret protiv Pafosa, a u prethodnoj europskoj rundi protiv Žiline zabio je i sjajan pogodak. Nakon razdoblja u kojem je tražio kontinuitet, upravo je tijekom 2026. učvrstio svoju poziciju na desnom krilu i postao važan dio Garcijine momčadi.

Vijest o ozljedi potvrdio je i Hajduk koji je putem službenih kanala poželio Brajkoviću brz oporavak:

'Roko Brajković zbog ozljede je morao prekinuti jučerašnji trening. Dodatni liječnički pregledi danas su na žalost potvrdili kako se radi o teškoj ozljedi koljena koja će ga s terena udaljiti na duže vrijeme.

Roko, drži se. Cijeli Klub je uz tebe u ovim teškim trenucima, želimo ti uspješan oporavak i što skoriji povratak', napisali su.