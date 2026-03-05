Pobuna zvijezda u Realu. 'Ako njega dovedete, mi odlazimo!'

Jedno od njih je i Španjolac Rodri (29) koji je navodno velika Realova želja. Osvajač Zlatne lopte iz prošle godine ovog ljeta ulazi u zadnju godinu ugovora i Real će navodno napraviti sve da ga dovede na Santiago Bernabeu.

No, kako piše El Nacional, to bi mogao biti ozbiljan problem među aktualnim članovima svlačionice. Brazilac Vinicius Junior navodno je poručio čelnicima kluba da će tražiti transfer ako Rodri dođe u Real.

Vinicius Junior nije najbolje podnio činjenicu da je upravo Rodri dobio Zlatnu loptu, a i navijači Reala su na zub uzeli Španjolca smatrajući da je njihov igrač trebao biti nagrađen. Najsretniji pričama oko Rodrijeva dolaska nije ni Eduardo Camavinga, koji smatra da bi mu on bio ogromna konkurencija u veznoj liniji. I on navodno ima isti stav kao i Vinicius - 'ako dođe Rodri, ja odlazim'.

Nikakvih službenih potvrda o Realovu interesu ili ponudama za Rodrija još nema, ali ovo nije prvi put da se bivšeg veznjaka Atletica povezuje s Realom. Rodri je stigao u Manchester City u ljeto 2019. godine za 70 milijuna eura te je dosad upisao 289 nastupa uz 28 golova i 32 asistencije.