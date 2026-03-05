Novi debakl Tudora. Poveo pa doživio težak poraz i sve je bliže zoni ispadanja

Nakon što je gostima bio poništen gol zbog zaleđa, Tottenham je poveo u 34. minuti golom Dominica Solankea .

No, sve se promijenilo četiri minute kasnije kad je Micky van de Ven u čistoj gol-šansi povukao Sarra, skrivio penal i dobio crveni karton. Sarr je realizirao penal za 1:1 u 40. minuti, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela gosti su zabili još dva gola (Larssen i Sarr) i riješili susret.

S igračem manje i bez imalo samopouzdanja, Tottenham nije mogao ništa napraviti u drugom dijelu i Palace je rutinski došao do nove pobjede kojom je skočio na 13. mjesto. Kraj susreta dočekale su poluprazne tribine velebnog Tottenhamova stadiona koji su navijači počeli demonstrativno napuštati već na kraju prvog poluvremena.

Spursi su ovim porazom ostali na 16. mjestu sa samo 29 bodova. Po bod manje imaju Nottingham i West Ham i Tudorovu momčad čeka grčevita borba za ostanak u ligi.

Čeka ih strašno težak raspored; u slijedeće četiri utakmice dvaput će igrati s Atleticom u Ligi prvaka te s Liverpoolom i Nottingham Forestom, izravnim konkurentom za ispadanje...