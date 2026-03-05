Navijači Spursa 'pokopali' Tudora već na poluvremenu. 'Najgori trener kojeg sam ikad vidio', 'Tko je ovog doveo?'

Nakon što je gostima bio poništen gol Ismaile Sarra u 29. minuti zbog zaleđa, Tottenham je poveo u 34. preko Dominica Solankea .

No, sve je krenulo nizbrdo nakon što je Micky van de Ven u 38. minuti povukao Sarra u čistoj šansi, skrivio penal i zaradio crveni karton. Sarr je sam realizirao penal nakon čega se Tottenham potpuno raspao te su u nadoknadi prvog dijela Jorgen Larssen i još jednom Sarr postavili, pokazalo se, konačnih 1:3.

Dobar dio navijača je počeo napuštati tribine, a društvene mreže preplavili su negativni komentari na Tudorov račun. 'Najgori trener kojeg sam ikad vidio', 'Tko je ovog doveo?', 'Meni je nevjerojatno da je netko u tom klubu odlučio da je Tudor pravi čovjek za izvući nas iz go*ana'.

Tudor je u Tottenham došao kao privremeni trener do kraja ove sezone. U prvoj utakmici izgubio je derbi od Arsenala 4:1, prošlog vikenda izgubio je 2:1 kod Fulhama i sad je upisao i treći uzastopni poraz.