VELIKI REZULTAT

Nexe slavio u Danskoj i ostao u igri za prolaz

D.S./Hina

03.03.2026 u 22:48

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Rukometaši Nexea ostvarili su važnu pobjedu u Danskoj porazivši Fredericiju sa 33-26 čime i dalje imaju šansu za plasman u play-off Europske lige.

Podsjetimo, pobjednici skupina izborit će direktan plasman u četvrtfinale, dok drugo i treće mjesto vodi u play-off za četvrtfinale.

vezane vijesti

Nakon poraza od Fredericije u Našicama 33-34, Nexe nije imao previše prostora za kalkulacije u susretu petog kola. Pobjeda je bila imperativ za ostanak u igri za prolaz.

Hrvatski sastav je već nakon prvog poluvremena imao pet razlike (21-16), a u nastavku susreta je vrlo brzo poveo sa sedam razlike i do kraja susreta održavao veliku prednost.

Nexe su do slavlja predvodili Ivan Barbić s osam golova, te Marko Moslavac, također s osam golova, svih osam sa sedam metara. Kod domaćina najefikasniji su bili Fredrik Mossestad sa šest i Martin Bisgaard s pet golova.

U drugom susretu iz ove skupine Hannover-Burgdorf je pobijedio Kadetten Schaffhausen sa 31-27 osiguravši prvo mjesto u skupini.

August Pedersen je predvodio pobjednički sastav s devet golova, koliko je zabio i Odinn Rikhardsson na suprotnoj strani.

Hannover-Burgdorf vodi s osam bodova, Nexe je drugi sa četiri boda koliko imaju i Fredericia i Kadetten Schaffhausen.

U zadnjem kolu Nexe će dočekati Hannover, dok se u drugom susretu sastaju Kadetten i Fredericija.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

'Jasno, nije dobro to što je napravio, ali... Daleko je najbolji igrač Dinama i obožavam ga'
bijesni su

bijesni su

Šokirani Nijemci traže izbacivanje zvijezde iz reprezentacije: 'Nakon ovoga ne smije ići na SP'
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Pobjednik Potjere vodeći je strijelac Kupa i prijeti Dinamu: Volim igrače poput Petkovića i Livaje

najpopularnije

Još vijesti