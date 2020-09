Slavlje Sandre Perković 'uništila' je korona: Žao mi je što tribine nisu pune, bilo je to tužno, navikla sam da kada uđem u krug svi vrište...

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković ostvarila je sedmu pobjedu u nizu i ukupno devetu na atletskom mitingu u Zagrebu hicem od 64.67 metara

'Žao mi je što nisu bile pune tribine, bilo je to pomalo tužno. Navikla sam da kada uđem u krug svi vrište, no znamo kakva je situacija, nažalost ova korona nam je svima napravila štete', kazala je dodavši:

Sandra je priželjkivala da će 70. Hanžekovićev memorijal obilježiti hicem preko 70 metara, no to u ovoj situaciji nije bilo realno očekivati.

Jedini nastup ove godine Sandra je imala na Zimskom bacačkom prvenstvu Hrvatske u Split gdje je bacila 65.93 što je i dalje drugi rezultat ove sezone u svijetu. Najbolji rezultat ove sezone u svijetu drži Amerikanka Valerie Allman koja je 1. kolovoza u američkom Rathdrumu bacila 70.15

'Bio je to jako teško psihički izdržati. Spremala sam se za olimpijske igre, moje misli su bile okrenute prema Tokiju i obrani zlata. Radili smo, pa smo bili u lockdownu, pa smo opet radili. Bez obira što sam psihički jaka, nije to bilo lako. Sretna sam to sam se nakon tolike pauze vratila natjecanjima', zaključila je rekorderka Hanžeka sa 70.83 iz 2017. godine.

Perković se osvrnula i na tretman ženskog diska i činjenicu da je izbačen iz Dijamantne lige.

'Ne sviđa mi se sustav da su počeli izbacivati pojedine discipline iz Dijamantne lige. Nije u pitanju samo ženski disk, već i druge discipline. Trebalo bi se jednako tretirati sve sportaše', poručila je na kraju najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković.