Marko Čeko kao Carl Lewis; hrvatski je prvak na 100 i 200 metara, a na Hanžeku je slavio u skoku u dalj

Mladi hrvatski atletičar Marko Čeko osvojio je prvo mjesto u skoku u dalj na 70. izdanju Hanžekovićevog memorijala s rezultatom 7.92 metara...

'Mnogo toga se promijenilo nakon tog prvenstva. Novinari su me počeli zvati svaki dan. Bila je to za mene velika promjena, no polako se navikavam', kazao je sa smiješkom.

Otkrio je kako ne razmišlja previše o hrvatskom rekordu koji iznosi 8.23 metara.

'Idem polako, iz natjecanja u natjecanje. Možda rekord oborim na idućem natjecanju, možda za dvije godine, a možda nikada', zaključio je Marko Čeko.