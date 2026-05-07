Real u šoku: Zvijezda bi mogla završiti karijeru sa samo 30 godina

Real Madrid prolazi kroz sezonu iz noćne more. Momčad je ostala bez Lige prvaka, Barcelona joj bježi prema naslovu u La Ligi, svlačionicu tresu sukobi i podjele, a sada je stigao novi šok.

Ferland Mendy doživio je tešku ozljedu koja bi mogla imati ozbiljne posljedice za nastavak njegove karijere.

Ozljeda koja je šokirala Madrid

Francuski lijevi bek ozlijedio se u utakmici protiv Espanyola prošlog vikenda. Nakon jednog sprinta pao je na travnjak i odmah zatražio zamjenu, držeći se za desno bedro.

Pretrage su pokazale ozbiljno puknuće tetive rectus femorisa uz odvajanje kosti, a španjolski mediji pišu da bi oporavak mogao trajati i do godinu dana.

No to nije ono najgore.

Prema informacijama novinara Miguela Angela Diaza, situacija je ozbiljnija nego što se isprva mislilo i postoji mogućnost da Mendy, ako rehabilitacija ne bude išla po planu, bude prisiljen završiti karijeru.

Operacija i velika neizvjesnost

Mendy bi u ponedjeljak trebao biti operiran u Francuskoj, a liječnici će nakon zahvata imati puno jasniju sliku o težini ozljede i mogućnostima oporavka.

Francuz ima 30 godina i ugovor s Realom do 2028., no posljednjih sezona stalno vodi borbu s ozljedama. Ove sezone odigrao je tek devet utakmica, a problemi s fizičkom spremom potpuno su mu poremetili kontinuitet.

Za Real je od dolaska iz Lyona 2019. godine upisao 210 nastupa, šest golova i 12 asistencija te osvojio dvije Lige prvaka.

No u Madridu sada strahuju da bi njegova karijera mogla završiti puno ranije nego što je itko očekivao.