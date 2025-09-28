Razočarani Mario Carević o suđenju: Tu smo da kimamo glavom i pokunjeni idemo dalje

Gorica je pred svojim navijačima u 8. kolu SHNL-a izgubila od Osijeka 1:0, a nakon susreta je trener domaćina Mario Carević bio vrlo nezadovoljan sudačkim kriterijem
'Čestitam Osijeku na pobjedi. Mislim da smo bili jako dobri na lopti prvih desetak minuta. Kasnije ne. Malo nam je nedostajalo energije u prvom dijelu, iako smo tad imali isto veliku šansu. Žao mi je i situacije u drugom poluvremenu za Vrzića. S igračem manje smo isto nešto pokušavali i imali veći posjed, ali... U drugom dijelu bili smo puno življi, hrabriji i vertikalniji, imali smo posjed i stavljali goste u pritisak...', kazao je nakon utakmice trener Gorice Mario Carević.
Nije mogao ne komentirati dva žuta kartona koja je zaradio Ante Erceg u razmaku od samo deset minuta.
'Ja definitivno ne znam sva nova pravila i mora li svaki takav slučaj biti karton jer Erceg se odmah digao, a kod prvog žutog je navodno bio prekršaj', kazao je vidno razočarani Carević pa dodao:
'Imali smo u prvom dijelu i situaciju oko prekršaja na Čuiću, ali nemamo mi treneri pravo sumnjati u kriterij sudaca. Tu smo da kimamo glavom i pokunjeni idemo dalje', zaključio je trener Gorice.