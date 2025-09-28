Razočarani Mario Carević o suđenju: Tu smo da kimamo glavom i pokunjeni idemo dalje

'Čestitam Osijeku na pobjedi. Mislim da smo bili jako dobri na lopti prvih desetak minuta. Kasnije ne. Malo nam je nedostajalo energije u prvom dijelu, iako smo tad imali isto veliku šansu. Žao mi je i situacije u drugom poluvremenu za Vrzića. S igračem manje smo isto nešto pokušavali i imali veći posjed, ali... U drugom dijelu bili smo puno življi, hrabriji i vertikalniji, imali smo posjed i stavljali goste u pritisak...', kazao je nakon utakmice trener Gorice Mario Carević.

Nije mogao ne komentirati dva žuta kartona koja je zaradio Ante Erceg u razmaku od samo deset minuta.

'Ja definitivno ne znam sva nova pravila i mora li svaki takav slučaj biti karton jer Erceg se odmah digao, a kod prvog žutog je navodno bio prekršaj', kazao je vidno razočarani Carević pa dodao: