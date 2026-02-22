Kakav majstor! Pašalić zabio protiv Napolija i udaljio ga od vrha

Napoli je bolje otvorio susret i poveo u 19. minuti. Sam Beukema iskoristio je veliku priliku i doveo goste u vodstvo 1-0, a prvo poluvrijeme proteklo je u prilično izjednačenoj igri s malo pravih šansi. Ipak, u nastavku se potpuno promijenila slika na terenu.

Mario Pašalić je utakmicu započeo u početnoj postavi, što mu nije čest slučaj ove sezone, i povjerenje je vratio na najbolji mogući način. U 61. minuti nakon kornera Nicole Zalewskog najbolje se snašao u gužvi pred vratima i iz blizine pogodio za 1-1. Bio je to gol koji je prelomio momentum i dao krila domaćinu.

Potpuni preokret stigao je u 81. minuti kada je Lazar Samardžić preciznim udarcem zabio za 2-1 i veliko slavlje u Bergamu. Atalanta je tako stigla do 45 bodova i trenutno drži sedmo mjesto, dok je Napoli ostao na 50 bodova i trećoj poziciji.

Posebno impresivne bile su Pašalićeve brojke. Hrvatski veznjak imao je 60 od 69 točnih dodavanja, dobio je sva tri zračna duela i čak deset puta osvojio posjed.