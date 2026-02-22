legenda rukometa

Slavku Goluži pozlilo tijekom utakmice: Prevezen u bolnicu, poznato je stanje

S.Č.

22.02.2026 u 16:35

Slavko Goluža
Slavko Goluža Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluža prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo tijekom utakmice njegova RK Bjelovara.

Kako javlja portal Bjelovar Live, Goluža je početkom drugog poluvremena susreta Bjelovara i Nexea 2 osjetio bol u prsima. U pratnji igrača i pomoćnog trenera povukao se u svlačionicu, gdje su ubrzo stigla kola hitne pomoći.

Prevezen je u bjelovarsku bolnicu, a prema dostupnim informacijama njegovo je stanje dobro. To je potvrdio i direktor RK Bjelovara Davor Lamza.

'Prema zadnjim informacija trenutno stanje trenera Slavka Goluže je stabilno. Nalazi se u bjelovarskoj bolnici gdje se vrše kompletne pretrage. Bilo smo kod njega u posjeti i Goluža čeka završetak pretraga kako bi otišao kući. Razumljivo zbog stanja, više o svemu ne možemo komentirati', rekao je Lamza.

Goluža je Bjelovar preuzeo prošlog mjeseca. Klub ima devet naslova prvaka bivše države te jedan europski naslov, a novi trener odmah je poručio kako mu je potrebna podrška svih u klubu i oko njega te da će za pravi iskorak trebati vremena.

Slavko Goluža jedan je od najtrofejnijih hrvatskih rukometaša svih vremena i među najtrofejnijima u svjetskim razmjerima. Kao igrač Zagreba dvaput je uzastopno bio prvak Europe, a s hrvatskom reprezentacijom osvojio je dva olimpijska i jedno svjetsko zlato. Bio je i kapetan generacije koja je pokorila svijet i Olimpijske igre.

Nakon igračke karijere preuzeo je reprezentaciju Hrvatske, koju je vodio od 2010. do 2015. godine. U tom razdoblju osvojio je tri velike medalje - broncu na Europskom prvenstvu 2012., broncu na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. te broncu na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013. godine.

