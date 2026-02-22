Legendarni Pešić u nevjerici nakon šoka Bayerna: 'Ovo nikada u životu nisam vidio'

U polufinalu je Bamberg nakon produžetka slavio 103:97 (83:83) i izbacio velikog favorita, a Svetislav Pešić nakon susreta nije skrivao šok.

‘Dogodilo se nešto što nikada prije nisam vidio. Bamberg je postigao 20 koševa u produžetku. Zaista, u karijeri nisam doživio momčad koja zabije 20 poena u pet minuta produžetka’, rekao je 76-godišnji strateg Bayerna.

+6 pa potpuni slom

Bavarci su 57 sekundi prije kraja imali šest poena prednosti, ali su dopustili povratak i utakmicu odveli u produžetak. Tamo je uslijedio potpuni raspad - Bamberg je zabio čak 20 poena u dodatnih pet minuta i režirao senzaciju.

Pešić nije bio zadovoljan pristupom svoje momčadi.

‘Nedostajalo nam je obrane, a posebno energije. Igrali smo kod kuće, a Bamberg je kontrolirao igru praktički od prve do posljednje minute, čak i u produžetku. Stalno smo pokušavali hvatati zaostatak.’

Bayern je u susret ušao kao vodeća momčad lige i izraziti favorit, no protiv autsajdera nije pokazao dominaciju ni stabilnost.

Bamberg vjerovao do kraja

S druge strane, trener Bamberga Anton Gavel bio je oduševljen.

‘Čestitam svojim igračima. Igranje ovdje u polufinalu bio je vrhunac za nas. Da biste pobijedili Bayern, potrebna vam je ovakva izvedba. Momčad je vjerovala do samog kraja i važno je da smo se nagradili.’

Bayern je tako ostao bez prilike za trofej, dok će Bamberg danas od 16:30 igrati finale protiv Albe iz Berlina.