šok za bavarce

Legendarni Pešić u nevjerici nakon šoka Bayerna: 'Ovo nikada u životu nisam vidio'

S.Č.

22.02.2026 u 15:58

Svetislav Pešić
Svetislav Pešić Izvor: EPA / Autor: TOMS KALNINS
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Bayern je bio na korak do finala Kupa Njemačke, imao je +6 manje od minute prije kraja - i sve je prokockao.

U polufinalu je Bamberg nakon produžetka slavio 103:97 (83:83) i izbacio velikog favorita, a Svetislav Pešić nakon susreta nije skrivao šok.

‘Dogodilo se nešto što nikada prije nisam vidio. Bamberg je postigao 20 koševa u produžetku. Zaista, u karijeri nisam doživio momčad koja zabije 20 poena u pet minuta produžetka’, rekao je 76-godišnji strateg Bayerna.

+6 pa potpuni slom

Bavarci su 57 sekundi prije kraja imali šest poena prednosti, ali su dopustili povratak i utakmicu odveli u produžetak. Tamo je uslijedio potpuni raspad - Bamberg je zabio čak 20 poena u dodatnih pet minuta i režirao senzaciju.

Pešić nije bio zadovoljan pristupom svoje momčadi.

‘Nedostajalo nam je obrane, a posebno energije. Igrali smo kod kuće, a Bamberg je kontrolirao igru praktički od prve do posljednje minute, čak i u produžetku. Stalno smo pokušavali hvatati zaostatak.’

Bayern je u susret ušao kao vodeća momčad lige i izraziti favorit, no protiv autsajdera nije pokazao dominaciju ni stabilnost.

Bamberg vjerovao do kraja

S druge strane, trener Bamberga Anton Gavel bio je oduševljen.

‘Čestitam svojim igračima. Igranje ovdje u polufinalu bio je vrhunac za nas. Da biste pobijedili Bayern, potrebna vam je ovakva izvedba. Momčad je vjerovala do samog kraja i važno je da smo se nagradili.’

Bayern je tako ostao bez prilike za trofej, dok će Bamberg danas od 16:30 igrati finale protiv Albe iz Berlina.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
poput ronaldinha

poput ronaldinha

Ne pamtimo da smo u SHNL-u vidjeli ovakvu majstoriju: Pogledajte čudesan dribling dinamovca
nevjerojatan nalet

nevjerojatan nalet

Kakav nalet Dinama; pogledajte golove kojima su Modri pregazili Varaždin
legenda rukometa

legenda rukometa

Slavku Goluži pozlilo tijekom utakmice: Prevezen u bolnicu, poznato je stanje

najpopularnije

Još vijesti