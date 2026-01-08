PSG osvojio Superkup Francuske nakon penala

Susret je okončan rezultatom 2-2, Parižani su poveli golom Dembelea (13), ali Greenwood (76) je poravnao da bi Marseille stigao nadomak trijumfa autogolom Williana Pacha (87). Ipak, Goncalo Ramos (90+5) je duboko u sudačkoj nadoknadi poravnao na 2-2 i izborio 11-erce prilikom kojih je briljirao vratar PSG-a Lucas Chevalier koji je obranio dva udraca s bijele točke pa je njegov sastav slavio u raspucavanju sa 4-1.