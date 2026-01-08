u kuvajtu

PSG osvojio Superkup Francuske nakon penala

S.Č./Hina

08.01.2026 u 21:28

PSG - Marseille
PSG - Marseille Izvor: Profimedia / Autor: Yasser AL ZAYYAT / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometaši aktualnog europskog prvaka Paris SG-a osvojili su svoj prvi trofej u 2026. godini osvojivši francuski Superkup svladavši u Kuwait Cityju Marseille boljim izvođenjem 11-eraca.

Susret je okončan rezultatom 2-2, Parižani su poveli golom Dembelea (13), ali Greenwood (76) je poravnao da bi Marseille stigao nadomak trijumfa autogolom Williana Pacha (87). Ipak, Goncalo Ramos (90+5) je duboko u sudačkoj nadoknadi poravnao na 2-2 i izborio 11-erce prilikom kojih je briljirao vratar PSG-a Lucas Chevalier koji je obranio dva udraca s bijele točke pa je njegov sastav slavio u raspucavanju sa 4-1.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čeka se njegova odluka

čeka se njegova odluka

Ponoćna transfer-bomba: Dinamo prihvatio ponudu za Luku Stojkovića
svaka čast

svaka čast

Jeste li primijetili što je Dagur Sigurdsson napravio za vrijeme hrvatske himne?
senzacija iz italije

senzacija iz italije

Romano objavio ekskluzivu: Hajduk je velikanu rekao ‘može’

najpopularnije

Još vijesti