Real mu je osigurao mjesto na Bernabeuu, a Mourinho nije ni izašao iz autobusa

Real Madrid je napravio posao bez previše drame. Nakon minimalne pobjede 1:0 u Lisabonu, Kraljevski klub slavio je i u uzvratu protiv Benfice 2:1 te se plasirao u osminu finala Lige prvaka. No, iako je rezultat bio u prvom planu, španjolski mediji najviše su prostora posvetili - Joseu Mourinhu.
Trener Benfice i bivši strateg Reala prije tjedan dana isključen je u Lisabonu u utakmici obilježenoj tenzijama, optužbama i raspravama o rasizmu. Mourinho je tada burno reagirao prema četvrtom sucu i zaradio crveni karton, čime si je zatvorio vrata klupe na Bernabeuu.
Uoči uzvrata postavljalo se pitanje odakle će Portugalac pratiti susret. Real mu je, unatoč svemu, osigurao mjesto u posebnoj radijskoj kabini na stadionu. Španjolski mediji otkrili su kako je to bila jedna od glavnih nepoznanica večeri - hoće li se Mourinho vratiti na Chamartin 13 godina nakon odlaska i kako će reagirati navijači.
Odgovor je stigao neposredno prije početka utakmice.
Prema informacijama emisije El Chiringuito, Mourinho uopće nije sišao s momčadskog autobusa. Ostao je u parkiralištu ispod Bernabeua i susret pratio na iPadu, daleko od tribina i reflektora.
Španjolski mediji pišu kako je portugalski trener 'sam sebi sabotirao povratak' na stadion na kojem je proveo tri sezone. Tvrde i da je bio svjestan kako će zbog burnog prosvjeda u Lisabonu biti isključen te da je znao kakve će to posljedice imati.
Zašto je izabrao takav scenarij, ostaje otvoreno pitanje. Je li želio izbjeći reakciju navijača Reala, dodatni pritisak ili je smatrao da njegova odsutnost može motivirati momčad - teško je procijeniti.
Zanimljivo, unatoč napetostima nakon prve utakmice i njegovih optužbi da je Vinicius provocirao tribine te bio inicijator navodnog rasističkog ispada, Real je prema Mourinhu zadržao korektan odnos i osigurao mu poseban prostor za praćenje utakmice.
Na kraju je Real prošao dalje, ali večer na Bernabeuu ostat će upamćena i po neobičnoj slici - Jose Mourinho, jedan od najkarizmatičnijih trenera modernog nogometa, povratak na staro mjesto dočekao je u tišini parkirališta, gledajući susret na ekranu tableta.