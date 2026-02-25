Real mu je osigurao mjesto na Bernabeuu, a Mourinho nije ni izašao iz autobusa

Trener Benfice i bivši strateg Reala prije tjedan dana isključen je u Lisabonu u utakmici obilježenoj tenzijama, optužbama i raspravama o rasizmu. Mourinho je tada burno reagirao prema četvrtom sucu i zaradio crveni karton, čime si je zatvorio vrata klupe na Bernabeuu.

Uoči uzvrata postavljalo se pitanje odakle će Portugalac pratiti susret. Real mu je, unatoč svemu, osigurao mjesto u posebnoj radijskoj kabini na stadionu. Španjolski mediji otkrili su kako je to bila jedna od glavnih nepoznanica večeri - hoće li se Mourinho vratiti na Chamartin 13 godina nakon odlaska i kako će reagirati navijači.

Odgovor je stigao neposredno prije početka utakmice.

Prema informacijama emisije El Chiringuito, Mourinho uopće nije sišao s momčadskog autobusa. Ostao je u parkiralištu ispod Bernabeua i susret pratio na iPadu, daleko od tribina i reflektora.