Prošlo je četvrt stoljeća od smrti neprežaljenog heroja Ayrtona Senne; sve je počelo kada je imao četiri godine

Prvog svibnja obilježava se 25. godišnjica smrti jednog od najboljih vozača Formule 1 u povijesti, Brazilca Ayrtona Senne, koji je izgubio život 1. svibnja 1994. godine u uvodnim krugovima Velike nagrade San Marina na talijanskoj Imoli. Sennu i danas, dvadeset i pet godina nakon pogibije, mnogi smatraju najvećim vozačem svih vremena

Legendarni brazilski vozač, koji se s četiri godine zaljubio u automobile kada mu je otac poklonio go-kart automobil, poginuo je na stazi u Imoli nakon što se njegov plavo-bijeli Williamsov bolid pri brzini od 319 km/h u zavoju Tamburello zaletio u ogradu.

Tog svibnja plakao je cijeli svijet. Formula 1 tada je ostala bez jednog od najboljih vozača svih vremena, a svijet bez velikog čovjeka. Dva i pol desetljeća kasnije njegova obitelj i prijatelji i dalje osjećaju golemu prazninu i bol.

Ayrton Senna rođen je 21. ožujka 1960. godine u brazilskom Sao Paulu u radišnoj i dobrostojećoj obitelji. Otac Milton da Silva bio je zemljoposjednik koji je uz to imao malu tvornicu autodijelova. Zanimljivo je to kako je malenog Ayrtona otac odveo na stazu Interlagos kako bi iskušao svoj go-kart i to je bila ljubav na prvi pogled. Ubrzo su krenula lokalna natjecanja, a kada je imao 13 godina, potpuno je zanemario školu i počeo se službeno baviti utrkama. Vrlo je važno spomenuti to da se 1981. godine Ayrton odlučio preseliti u Veliku Britaniju te se između ostalog natjecao u britanskoj formuli Ford 1600, u kojoj je ubrzo postao prvak. Kada je njegov privatni život u pitanju, tada 21-godišnji Ayrton odlučuje zaprositi djevojku Lilian da Souza, s kojom je bio u vezi od školskih dana, ali brak nije potrajao više od godine. Ubrzo nakon toga dočepao se nastupa u Formuli 1, a ostalo je povijest...

Tragičan F1 vikend

Taj vikend u svibnju 1994. bio je svakako jedan od najcrnjih i najtragičnijih u povijesti Formule 1. Sve je počelo još u petak, kada se Brazilac Rubens Barrichello za upravljačem Jordana brzinom većom od 200 km/h zabio u ogradu i čudesno preživio. Senna je izjurio iz svog bolida i otišao u medicinski centar kako bi provjerio što se dogodilo njegovom prijatelju. Kada je vidio da je Barrichello živ, vratio se na stazu.

Nažalost, dan kasnije vozač Simteka Roland Ratzenberger (33) doživio je tragičnu nesreću tijekom kvalifikacija. Austrijanac je izgubio kontrolu nad bolidom pri 314 kilometara na sat udarivši u betonski zid na zavoju Villeneuve. Ratzenberger je podlegao teškim ozljedama glave postavši prva žrtva na utrkama F1 nakon Talijana Riccarda Palettija (23) koji je poginuo u Montrealu u lipnju 1982.