Sukob legendarnih igrača: 'Pa ti pričaš veće gluposti nego Trump!'

D.S.

07.05.2026 u 11:20

Gary Neville
Gary Neville Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN
Gary Neville i Ian Wright su se sukobili u popularnom engleskom podcastu The Overlap.

Jedan od najpopularnijih nogometnih podcasta, The Overlap, u kojem su redoviti članovi Gary Neville, Jamie Carragher, Ian Wright i Roy Keane. Upravo su se Neville i Wright sukobili oko jedne teme.

Neville je rekao kako je apsolutno sramotno što istraga oko 115 optužbi vezanih za Manchester City traje toliko dugo. Napomenuo je i kako je potpuno nepošteno što su međuvremenu i Everton i Nottingham Forest kažnjeni, dok nikakva kazna još ne prijeti Cityju.

Nadodao je i Neville: 'Znam da ćete sada svi zašutiti, ali City bi mogao vrlo lako mogao izbjeći kaznu. Može se dogoditi da ne budu krivi niti za jednu od optužbi.'

Na to je reagirao Wright: 'Zar stvarno? Za niti jednu od optužbi? Njih 115? Pa nije to pet ili šest optužbi, to ih je 115. Pa ti sada govoriš stvari kakve ne govori Donald Trump, odnosno govoriš teške gluposti!'

