Pogledajte kaos i skandal na kraju spektakla! Podivljali Simeone krenuo sam na navijače Liverpoola

Momčad Arnea Slota krenula je furiozno. Već u 4. minuti poveli su golom Andrewja Robertsona nakon asistencije Mohameda Salaha. Samo dvije minute kasnije Salah je sam bio strijelac, a loptu mu je poslužio Ryan Gravenberch, pa je semafor pokazivao 2:0.

Iako je Liverpool djelovao nezaustavljivo, gosti su do kraja prvog dijela uspjeli uhvatiti priključak. U trećoj minuti sudačke nadoknade Giacomo Raspadori odigrao je povratnu loptu za Marcosa Llorentea, koji smanjuje na 2:1.

Atletico se vraća, Van Dijk presudio

Drugo poluvrijeme donijelo je mnogo borbe, ali bez pogodaka sve do 81. minute. Tada je ponovno Llorente, ovoga puta glavom, pogodio za izjednačenje i šokirao navijače Liverpoola. Činilo se da će španjolska momčad odnijeti vrijedan bod, no u 92. minuti kapetan ‘Redsa’ Virgil van Dijk zakucava glavom za veliko slavlje na Anfieldu – 3:2.

Simeone u središtu skandala

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka došlo je do ružnih scena. Trener Atletica Diego Simeone krenuo je prema tribinama i sukobio se s domaćim navijačima, a redari su spriječili ozbiljniji incident. Simeone je potom tvrdio da mu je netko iz publike pokazao srednji prst, zbog čega je reagirao burno. Video skandala na kraju utakmice pogledajte na OVOM videu.