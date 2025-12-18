Toni Fruk se oglasio nakon povijesnog uspjeha Rijeke

proljeće u europi

Rijeka je na gostovanju kod Šahtara u poljskom Krakovu odigrala 0:0 i tako plasmanom u nokaut fazu Konferencijske lige osigurala proljeće u Europi

'Vrlo teška utakmica, moram priznati, jako dobar protivnik. Na kraju smo izvukli bod, iako to nije bilo ono što smo ciljali uoči utakmice. Htjeli smo se nadigravati, nismo imali što izgubiti. Bod je zaslužen i zasluženo idemo dalje', rekao je Toni Fruk nakon utakmice za ArenaSport te dodao:

'Brzi su, traže međuprostore, puno igraju dijagonalne lopte i imaju kvalitetne igrače u situacijama jedan na jedan. Trebalo nam je vremena da to zatvorimo. Imali smo i mi svoje prilike, ali ih nismo iskoristili.'

Rijeka će u doigravanju Konferencijske lige igrati protiv Jagiellonije ili Omonije, ali uz napomenu da će uzvratnu utakmicu te šesnaestine finala igrati na domaćem terenu.

Šahtar - Rijeka, Konferencijska liga, 18.12.2025. Izvor: Pixsell / Autor: Alex Kuhn/ArtService/Forum/PIXSE

'Puno nam znači da drugu utakmicu igramo doma, vidjet ćemo što će biti. Bilo je dosta oscilacija tijekom natjecanja, ali smo uspjeli izvući najbolje', zaključio je Toni Fruk.

