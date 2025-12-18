Toni Fruk se oglasio nakon povijesnog uspjeha Rijeke

'Vrlo teška utakmica, moram priznati, jako dobar protivnik. Na kraju smo izvukli bod, iako to nije bilo ono što smo ciljali uoči utakmice. Htjeli smo se nadigravati, nismo imali što izgubiti. Bod je zaslužen i zasluženo idemo dalje', rekao je Toni Fruk nakon utakmice za ArenaSport te dodao:

'Brzi su, traže međuprostore, puno igraju dijagonalne lopte i imaju kvalitetne igrače u situacijama jedan na jedan. Trebalo nam je vremena da to zatvorimo. Imali smo i mi svoje prilike, ali ih nismo iskoristili.'

Rijeka će u doigravanju Konferencijske lige igrati protiv Jagiellonije ili Omonije, ali uz napomenu da će uzvratnu utakmicu te šesnaestine finala igrati na domaćem terenu.