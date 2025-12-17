Hajduk dovodi pojačanje iz SHNL-a koje želi i Sopić?

Činilo se da će Jurica Pršir nakon Gorice ostati u HNL-u u dresu Osijeka, ali ta ideja je sve dalje od realizacije, doznaje Germanijak i navodi da je Pršir Hajdukova želja.

Pršir ugovor ima do kraja sezone pa već u siječnju može pregovarati sa zainteresiranim klubovima o prelasku bez odštete iduće ljeto. Hajduk bi ga mogao dovesti već ove zime jer, kako piše Germanijak, barata nekim opcijama i postocima koji bi se mogli prebiti još od onda kada je Pršir prelazio u Goricu.

Isti izvor navodi da je Prširu želja odlazak u inozemstvo, ali da je Hajduk prva opcija kad je u pitanju Hrvatska.

Pršir, 25-godišnji veznjak, u Gorici je od 2020. godine. Za Goricu je skupio 161 nastup i zabio 14 golova uz 14 asistencija. U Hajduk je ranije stigao iz Dinama, ali je na Poljudu igrao samo za drugu momčad.