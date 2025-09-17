Bayern svladao Chelsea, Liverpool u posljednjim sekundama slomio Atletico

Uraganski su Parižani otvorili utakmicu pa je tako Marquinhos već u trećoj minuti načeo goste iz Bergama. U idućih desetak minuta mogao je PSG zabiti još dva-tri pogotka, ali ispriječili su se gostujući vratar Carnesecchi ili promašaji. Nitko nije mogao zaustaviti Kvaratškeliju u 39. minuti koji je rasparao mrežu za 2-0, dok je Barcola u u 44. namjestio loptu na bijelu točku, ali je 3-0 spriječio raspoloženi vratar Atalante.

No, vrlo brzo je bilo 3-0 početkom drugog dijela, a strijelac je bio Nuno Mendes. Napadao je aktualni pobjednik Lige prvaka do kraja utakmice te je i postigao još jedan pogodak. U 91. minuti je Portugalac Goncalo Ramos postavio konačnih 4-0.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić odigrao je cijelu utakmicu za Atalantu.

Dramatičan je bio dvoboj na Anfieldu gdje je Liverpool vodio 2-0 nakon samo šest minuta protiv madridskog Atletica, ali je na kraju golom u 92. minuti došao do slavlja 3-2.

Munjevito je Liverpool otvorio utakmicu na Anfieldu te je nakon samo šest minuta igre vodio 2-0. U četvrtoj je domaćin poveo nakon što je Salah izveo slobodan udarac i pogodio Robertsona od kojeg se lopta odbila u mrežu. Samo dvije minute kasnije zabio je Salah za 2-0.

Atletico se uspio oporaviti od startnog šoka. Postao je ravnopravan na travnjaku, a u nadoknadi je Llorente lijepo naciljao za 1-2 i ugodniji odlazak Madriđana na odmor.

U nastavku dvoboja stvarali su šanse i jedni i drugi, s tim da je Liverpool bio bolji, ali ipak se zatresla domaća mreža. U 81. minuti opet je za domaćina koban bio Marcos Llorente koji je odapeo s 18 metara, lopta je malo dodirnula nekog od domaćih igrača i zakoprcala se u mreži za 2-2.

Liverpool je ipak slavio, a erupcija oduševljenja uslijedila je u 92. minuti kada se Virgil van Dijk vinuo zrakom nakon kornera i glavom pogodio za pobjedu domaćina 3-2.

Bayern je na Allianz Areni svladao Chelsea s 3-1. Od 20. do 29. minute postignuta su čak tri pogotka s tim da su Bavarci poveli 2-0. Prvo je Chalobah pogodio vlastitu mrežu, dok je u 27. minuti Kane realizirao jedanaesterac za 2-0. Nakon lijepe akcije i jednako takvog udarca u 29. minuti Palmer je smanjio na 1-2 i time vratio londonski klub u igru.

Međutim, Bayern je bio razigran i bolji od suparnika ove srijede, a to je naplatio u 63. minuti kada je Harry Kane zabio drugi put na susretu, tada za konačnih 3-1.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić počeo je utakmicu za Bayern, a zamijenjen je u 51. minuti.

Milanski Inter je rutinirano prošao gostovanje kod Ajaxa gdje je pobijedio s 2-0. Inter je dominirao u Amsterdamu te je krajem prvog i početkom drugog poluvremena odveo utakmicu na svoju stranu s identične dvije akcije.

U 42. i 47. minuti turski nogometaš Calhanoglu je izvodio kornere, a najviši je oba puta u skoku bio Marcus Thuram koji je dva puta glavom matirao suparničkog vratara za 2-0. Minutu prije prvog Interovog gola zicer je imao domaći igrač Godts, ali je loše reagirao u situaciji jedan na jedan pred Sommerom.

Za Ajax je od 84. minute zaigrao Josip Šutalo, dok je dvije minute kasnije za Inter zaigrao Petar Sučić.