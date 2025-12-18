Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom u Konferencijskoj ligi

Rijeka je i prije ove utakmice praktički osigurala plasman u iduću fazu, a danas je to potvrdila. Aktualni hrvatski prvak je povijesni europski prolazak izborio sa 17. mjesta.

Rijeka je samim plasmanom u skupinu Konferencijske lige zaradila 4,075 milijuna eura nagrada od UEFA-e. Pobjeda nad Celjem donijela je 400 tisuća eura. Ranije je Rijeka zaradila još 400 tisuća eura za pobjedu nad Spartom te 399 tisuća za tri remija.

Za prolazak u iduću fazu između 9. i 24. mjesta, Rijeka je dobila dodatnih 200 tisuća eura. Za prolazak u iduću fazu s jednog od prvih osam mjesta, Rijeka je dobila još 400 tisuća eura.