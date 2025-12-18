SOLIDAN IZNOS

Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom u Konferencijskoj ligi

N.M.

18.12.2025 u 22:53

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
Bionic
Reading

Rijeka je u posljednjem kolu Konferencijske lige na gostovanju u poljskom Krakovu remizirala 0:0 sa Šahtarom.

Rijeka je i prije ove utakmice praktički osigurala plasman u iduću fazu, a danas je to potvrdila. Aktualni hrvatski prvak je povijesni europski prolazak izborio sa 17. mjesta.

Rijeka je samim plasmanom u skupinu Konferencijske lige zaradila 4,075 milijuna eura nagrada od UEFA-e. Pobjeda nad Celjem donijela je 400 tisuća eura. Ranije je Rijeka zaradila još 400 tisuća eura za pobjedu nad Spartom te 399 tisuća za tri remija.

Za prolazak u iduću fazu između 9. i 24. mjesta, Rijeka je dobila dodatnih 200 tisuća eura. Za prolazak u iduću fazu s jednog od prvih osam mjesta, Rijeka je dobila još 400 tisuća eura.

Šahtar - Rijeka, Konferencijska liga, 18.12.2025. Izvor: Pixsell / Autor: Alex Kuhn/ArtService/Forum/PIXSE

Tako je ukupno ove sezone zaradila oko 5,5 milijuna eura. Eventualni prolazak prve prepreke u nokaut fazi donio bi riječima još 800 tisuća eura. Četvrtfinale donosi još 1,3 milijun, polufinale dva i pol milijuna, finale četiri milijuna, a titula sedam milijuna eura.

