Evo s kime Rijeka može igrati u idućoj rundi i kada je ždrijeb

N.M.

18.12.2025 u 22:57

Luka Menalo NK Rijeka
Luka Menalo NK Rijeka Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
Rijeka je izborila povijesni prolazak u Konferencijskoj ligi.

Iako se već i prije utakmice posljednjeg kola znalo da je Rijeka 99,9 % u idućoj fazi, utakmica protiv Šahtara je to potvrdila. Rijeka je remizirala 0:0 i s devet bodova ligašku fazu završila na 16. mjestu.

S obzirom na novi format natjecanja, Rijeka već zna dva potencijalna protivnika u idućoj fazi. Rijeka će na ždrijebu 16. siječnja saznati hoće li igrati protiv poljske Jagiellonije ili ciparske Omonije. Važno je što će Rijeka u uzvratu igrati na Rujevici.

U idućoj fazi, ako do nje dođe, Rijeka će igrati ili protiv Strassbourga ili poljskog Rakowa. Tada će uzvrat igrati u gostima.

Šahtar - Rijeka, Konferencijska liga, 18.12.2025. Izvor: Pixsell / Autor: Alex Kuhn/ArtService/Forum/PIXSE

Rijeka remijem u gostima kod Šahtara osigurala proljeće u Europi

Evo s kime Rijeka može igrati u idućoj rundi i kada je ždrijeb
Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom u Konferencijskoj ligi

