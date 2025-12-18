Evo s kime Rijeka može igrati u idućoj rundi i kada je ždrijeb

Iako se već i prije utakmice posljednjeg kola znalo da je Rijeka 99,9 % u idućoj fazi, utakmica protiv Šahtara je to potvrdila. Rijeka je remizirala 0:0 i s devet bodova ligašku fazu završila na 16. mjestu.

S obzirom na novi format natjecanja, Rijeka već zna dva potencijalna protivnika u idućoj fazi. Rijeka će na ždrijebu 16. siječnja saznati hoće li igrati protiv poljske Jagiellonije ili ciparske Omonije. Važno je što će Rijeka u uzvratu igrati na Rujevici.

U idućoj fazi, ako do nje dođe, Rijeka će igrati ili protiv Strassbourga ili poljskog Rakowa. Tada će uzvrat igrati u gostima.