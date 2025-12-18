Trener Rijeke nakon velikog uspjeha: 'Ponosan sam na momčad, sada je fokus na SHNL-u'

Remi 0:0 hrvatskom je prvaku donio 16. mjesto na ljestvici s devet bodova te plasman u nokaut-fazu natjecanja i europsko proljeće, prvi put nakon 46 godina. Susret je nakon utakmice prokomentirao trener Rijeke Victor Sanchez .

‘Bili smo svjesni da nas čeka iznimno zahtjevan suparnik i velika borba za posjed lopte. Smatram da smo u prvom poluvremenu bili bolji nego u drugom, prijetili smo iz tranzicije, no danas je najvažnije bilo izboriti plasman među 16 najboljih. To smo ostvarili, riječ je o povijesnom uspjehu za Rijeku i jako sam sretan zbog igrača i navijača. Drago mi je i zbog sebe jer ću drugu sezonu zaredom igrati sljedeću fazu Konferencijske lige’, rekao je Sanchez te nastavio:

‘Pripremali smo se s ciljem da pokušamo pobijediti. Znali smo da neće biti lako, ali Šahtar smo imali pod dobrom kontrolom. Ponosan sam na momčad. Sada nas čeka posljednja prvenstvena utakmica prije stanke i na to se moramo potpuno usredotočiti. Protivnik u idućoj fazi? Ne možemo birati, prihvatit ćemo ono što nam ždrijeb donese.’