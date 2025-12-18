ZA POVIJEST

Trener Rijeke nakon velikog uspjeha: 'Ponosan sam na momčad, sada je fokus na SHNL-u'

N.M.

18.12.2025 u 23:36

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Alex Kuhn/ArtService/Forum/PIXSE
Bionic
Reading

Rijeka je u posljednjem kolu Konferencijske lige u Krakovu odigrala bez pogodaka protiv Šahtara.

Remi 0:0 hrvatskom je prvaku donio 16. mjesto na ljestvici s devet bodova te plasman u nokaut-fazu natjecanja i europsko proljeće, prvi put nakon 46 godina. Susret je nakon utakmice prokomentirao trener Rijeke Victor Sanchez.

vezane vijesti

‘Bili smo svjesni da nas čeka iznimno zahtjevan suparnik i velika borba za posjed lopte. Smatram da smo u prvom poluvremenu bili bolji nego u drugom, prijetili smo iz tranzicije, no danas je najvažnije bilo izboriti plasman među 16 najboljih. To smo ostvarili, riječ je o povijesnom uspjehu za Rijeku i jako sam sretan zbog igrača i navijača. Drago mi je i zbog sebe jer ću drugu sezonu zaredom igrati sljedeću fazu Konferencijske lige’, rekao je Sanchez te nastavio:

‘Pripremali smo se s ciljem da pokušamo pobijediti. Znali smo da neće biti lako, ali Šahtar smo imali pod dobrom kontrolom. Ponosan sam na momčad. Sada nas čeka posljednja prvenstvena utakmica prije stanke i na to se moramo potpuno usredotočiti. Protivnik u idućoj fazi? Ne možemo birati, prihvatit ćemo ono što nam ždrijeb donese.’

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KONFERENCIJSKA LIGA

KONFERENCIJSKA LIGA

Rijeka remijem u gostima kod Šahtara osigurala proljeće u Europi

ŠAHTAR
0:0
RIJEKA
zanimljiva imena

zanimljiva imena

Evo s kime Rijeka može igrati u idućoj rundi i kada je ždrijeb
SOLIDAN IZNOS

SOLIDAN IZNOS

Evo koliko je Rijeka zaradila prolaskom u Konferencijskoj ligi

najpopularnije

Još vijesti