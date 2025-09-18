Manuel Neuer ispisao povijest Lige prvaka

Bavarci su poveli u 20. minuti kada je Michael Olise probio po desnoj strani i ubacio, a Chalobah nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

Samo sedam minuta kasnije Kane je izborio i realizirao kazneni udarac za 2:0, no Chelsea se ekspresno vratio – već u 29. minuti Palmer je nakon sjajne akcije i duplog pasa s Malom Gustom smanjio zaostatak. Ipak, Gusto je ubrzo napravio novu veliku pogrešku – darovao je loptu Kaneu, a engleski napadač je drugim golom zapečatio pobjedu Bayerna.

Vratar Bavaraca Manuel Neuer tom je prilikom upisao jubilarnu 100. pobjedu u Ligi prvaka. Time je postao tek četvrti igrač u povijesti elitnog natjecanja s troznamenkastim brojem pobjeda, pridruživši se Cristianu Ronaldu (115), Thomasu Mülleru (111) i Ikeru Casillasu (101).