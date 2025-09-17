LEGAO NA TRAVNJAK

Loše vijesti za Dalića: Vatreni zbog ozljede napustio utakmicu Lige prvaka

N.M.

17.09.2025 u 22:13

Josip Stanišić
Josip Stanišić Izvor: Profimedia / Autor: Michael Weber IMAGEPOWER / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

U tijeku je utakmica prvog kola Lige prvaka između Bayerna i Chelseaja. Na Allianz Areni sredinom drugog dijela domaćini vode 2:1.

Utakmicu je za Bayern započeo hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Nažalost, zbog ozljede je morao izaći u 51. minuti utakmice. Nova je to loša vijest za izbornika Zlatka Dalića.

vezane vijesti

Stanišić je ostao ležati na travi nakon zračnog duela sa stoperom Chelseaja Chalobahom. Pokušao je hrvatski reprezentativac nastaviti s igrom, ali je u idućoj akciji samo ponovno legao na teren.

Ozbiljnija ozljeda bila bi popriličan udarac za Stanišića koji je na otvaranju sezone standardan u momčadi Bayerna. Također, njegov izostanak bi bio problematičan za Hrvatsku uoči ključnih utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
LIGA PRVAKA

LIGA PRVAKA

Bayern svladao Chelsea, Liverpool u posljednjim sekundama slomio Atletico
LEGAO NA TRAVNJAK

LEGAO NA TRAVNJAK

Loše vijesti za Dalića: Vatreni zbog ozljede napustio utakmicu Lige prvaka
NIJE VALJDA

NIJE VALJDA

Novak Đoković objavio poruku koja je zabrinula sve: Ovo je kraj?

najpopularnije

Još vijesti