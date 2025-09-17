Loše vijesti za Dalića: Vatreni zbog ozljede napustio utakmicu Lige prvaka

U tijeku je utakmica prvog kola Lige prvaka između Bayerna i Chelseaja. Na Allianz Areni sredinom drugog dijela domaćini vode 2:1.
Utakmicu je za Bayern započeo hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Nažalost, zbog ozljede je morao izaći u 51. minuti utakmice. Nova je to loša vijest za izbornika Zlatka Dalića.
Stanišić je ostao ležati na travi nakon zračnog duela sa stoperom Chelseaja Chalobahom. Pokušao je hrvatski reprezentativac nastaviti s igrom, ali je u idućoj akciji samo ponovno legao na teren.
Ozbiljnija ozljeda bila bi popriličan udarac za Stanišića koji je na otvaranju sezone standardan u momčadi Bayerna. Također, njegov izostanak bi bio problematičan za Hrvatsku uoči ključnih utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.