Loše vijesti za Dalića: Vatreni zbog ozljede napustio utakmicu Lige prvaka

Utakmicu je za Bayern započeo hrvatski reprezentativac Josip Stanišić . Nažalost, zbog ozljede je morao izaći u 51. minuti utakmice. Nova je to loša vijest za izbornika Zlatka Dalića .

Stanišić je ostao ležati na travi nakon zračnog duela sa stoperom Chelseaja Chalobahom. Pokušao je hrvatski reprezentativac nastaviti s igrom, ali je u idućoj akciji samo ponovno legao na teren.

Ozbiljnija ozljeda bila bi popriličan udarac za Stanišića koji je na otvaranju sezone standardan u momčadi Bayerna. Također, njegov izostanak bi bio problematičan za Hrvatsku uoči ključnih utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

