Pogledajte kako su Sesvete u derbiju slavile protiv Nexea i prekinule pobjednički niz Gromova

Pobjednički niz Našičana je zaustavljen, rukometaši Sesveta večeras su u odlično ispunjenoj dvorani u Jelkovcu upisali zasluženu 30:27 pobjedu i nanijeli Nexeu prvi prvenstveni poraz ove sezone
Susret je počeo bolje za goste, koji su već u drugoj minuti poveli 0:2. No, domaćini su brzo pronašli ritam, izjednačili u šestoj minuti i zatim u sljedećih desetak minuta s Našičanima izmjenjivali minimalna vodstva.
Nexe je nekoliko puta imao priliku odvojiti se na veću prednost, no tehničke pogreške i pad koncentracije u završnici prvog dijela omogućili su Sesvećanima povratak. Na predah se otišlo s izjednačenih 15:15.
Drugo poluvrijeme donijelo je potpunu promjenu ritma. Domaća momčad je u prvih pet minuta iskoristila svaku pogrešku Našičana i serijom 6:2 povela 21:17. Trener Krešo Ivanković morao je reagirati minutom odmora i izmjenama kako bi zaustavio nalet Sesveta. Ubrzo su gosti pronašli bolji ritam – golman Radovanović upisao je nekoliko važnih obrana, a Nexe se polako vraćao u igru. U 50. minuti Manuel Štrlek s linije sedam metara poravnava na 24:24, a Cenić potom donosi novo vodstvo.
No, uslijedila je nova faza nervoze u redovima Našičana. Domaći golman Perić briljira na golu, Sesvete rade seriju 3:0 i u 56. minuti ponovno imaju tri gola prednosti (28:25). Pokušaji gostiju da stignu rezultat ostali su bez učinka – Sesvećani su mirno priveli utakmicu kraju i uz glasnu podršku s tribina proslavili pobjedu protiv velikog rivala.
MRK Sesvete - RK NEXE 30:27 (15:15)
- SŠ Jelkovec, Sesvete
- Suci: Matija Brodić, Matija Hodžić (Zagreb)
MRK Sesvete: Perić (12 obrana), Hršak 2, Dumenčić 1, Kahlina, Tomić 3, Turčić, Raužan 7, Ivanišević 2, Lulić, Finek 3, Molc, Pavičić 3, Svržnjak 5, Baković 4, Topić 1. Trener: Igor Vori
RK NEXE: Bakić 2, Hromin, Grgić, Haseljić 2, Krajcar 1, Krupić, Radovanović (8 obrana), M. Moslavac 2, Kuže 2, Pešić, Štrlek 7, L. Moslavac 1, A. Cenić 7, O. Cenić 2, Kozina 1, Jastrzebski (6 obrana/1 sedmerac). Trener: Krešo Ivanković
- Sedmerci: Sesvete: 0/1; NEXE 5/5
- Isključenja: Sesvete: 10 minuta (Hršak 2', Tomić 2',2',Lulić 2', Molc 2'); NEXE: 4 minute (Krajcar 2',2')