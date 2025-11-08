Pogledajte kako su Sesvete u derbiju slavile protiv Nexea i prekinule pobjednički niz Gromova

Susret je počeo bolje za goste, koji su već u drugoj minuti poveli 0:2. No, domaćini su brzo pronašli ritam, izjednačili u šestoj minuti i zatim u sljedećih desetak minuta s Našičanima izmjenjivali minimalna vodstva.

Nexe je nekoliko puta imao priliku odvojiti se na veću prednost, no tehničke pogreške i pad koncentracije u završnici prvog dijela omogućili su Sesvećanima povratak. Na predah se otišlo s izjednačenih 15:15.

Drugo poluvrijeme donijelo je potpunu promjenu ritma. Domaća momčad je u prvih pet minuta iskoristila svaku pogrešku Našičana i serijom 6:2 povela 21:17. Trener Krešo Ivanković morao je reagirati minutom odmora i izmjenama kako bi zaustavio nalet Sesveta. Ubrzo su gosti pronašli bolji ritam – golman Radovanović upisao je nekoliko važnih obrana, a Nexe se polako vraćao u igru. U 50. minuti Manuel Štrlek s linije sedam metara poravnava na 24:24, a Cenić potom donosi novo vodstvo.