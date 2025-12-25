Dva velikana bore se za dinamovca; evo o kolikoj odšteti se govori

Jedan od igrača za kojeg su zainteresirani veliki europski klubovi je Moris Valinčić , 23-godišnji desni bočni.

Valinčić je u Dinamo stigao prije pola godine iz Istre za 1,3 milijuna eura. Istra, navodno, ima 15 posto i od narednog transfera. Za zagrebački klub je odigrao 14 utakmica i upisao dvije asistencije.

Talijanska Reppublica javlja da je u tijeku borba Intera i Napolija za Valinčića. Talijani navode i da bi iznos odštete za Dinamo mogao biti oko 10 milijuna eura.