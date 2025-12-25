PRIJELAZNI ROK

Dva velikana bore se za dinamovca; evo o kolikoj odšteti se govori

A.H.

25.12.2025 u 21:08

Zvonimir Boban
Zvonimir Boban Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo, vodeći klub SHNL-a, ove zime mogao bi odraditi nekoliko transfera.

Jedan od igrača za kojeg su zainteresirani veliki europski klubovi je Moris Valinčić, 23-godišnji desni bočni.

vezane vijesti

Valinčić je u Dinamo stigao prije pola godine iz Istre za 1,3 milijuna eura. Istra, navodno, ima 15 posto i od narednog transfera. Za zagrebački klub je odigrao 14 utakmica i upisao dvije asistencije.

Talijanska Reppublica javlja da je u tijeku borba Intera i Napolija za Valinčića. Talijani navode i da bi iznos odštete za Dinamo mogao biti oko 10 milijuna eura.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZABRINUT JE

ZABRINUT JE

Dalić: Nije dobra situacija... Neki su pokazali da nemaju mjesta u reprezentaciji
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Dva velikana bore se za dinamovca; evo o kolikoj odšteti se govori
BLISTA OVE SEZONE

BLISTA OVE SEZONE

Sprema li se spektakularni transfer? Barcelona se javila hit-igraču SHNL-a!

najpopularnije

Još vijesti