Poznata je cijena za zvijezdu SHNL-a; interesa ne fali

Stoga, interesa za njegove usluge ne manjka. Ovaj fantastični 27-godišnjak igra zaista sjajno. Zabio je šest golova i podijelio dvije asistencije u ligi, što znači da je izravno sudjelovao u 42 posto golova svoje momčadi.

Jedan je od najboljih driblera lige i glavni razlog što je Vukovar trenutačno bod ispred posljednjeg Osijeka. Upravo su Bijelo-plavi bili zainteresirani za najboljeg igrača svog izravnog konkurenta.

Kako prenose Sportske novosti, Vukovar je izvjesio cijenu od milijun eura za Kolumbijca i to je cijena koju Osijek jednostavno ne može priuštiti sada. Iako bi momčad Silvija Čabraje bila puno slabija nakon Gonzálezova odlaska, klub će morati prihvatiti financijski zadovoljavajuću ponudu.

Navodi se kako postoji interes Hajduka i Rijeke, no za sada ništa konkretno nije napravljeno po tom pitanju.