Dinamo dovodi igrača iz SHNL-a; evo kakav dogovor se očekuje

Noa Mikić je dobio priliku u nekoliko utakmica, a onda opet nije završio godinu kao prvi izbor na desnom boku već je mjesto prepustio stoperu Niki Galešiću. Očekuje se i da francuski bek Ronael Pierre-Gabriel napusti Maksimir u siječnju pa će Dinamo krenuti po pojačanje.

Germanijak doznaje da je Paul Bismarck Tabinas iz Vukovara izgledna opcija za tu poziciju.

'Albert Capellas, šef Dinamove Škole trenirao ga je na Filipinima, u reprezentaciji, 'jamči' za njega te je savjetovao Bobanu i suradnicima da ga dovedu u Maksimir kao alternaciju za desnog beka. Iako je, prema nekim informacijama, sve više-manje dogovoreno, Vukovarci bi ipak htjeli određenu odštetu. Jer, Tabinasu ugovor istječe na ljeto. Ne radi se o velikoj svoti, spominje se 200-250 tisuća eura, međutim, u Dinamu se ne žele razbacivati novcem i pitaju se 'zašto bismo ga plaćali, ako ga možemo besplatno dovesti na ljeto', piše Germanijak i navodi da bi rješenje mogao biti odlazak na posudbe u Vukovar Lovre Kulušića i Morena Živkovića.