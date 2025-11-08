slavlje cibosa

Cibona u velikom zagrebačkom derbiju pobijedila Cedevitu Junior

I.Ž./Hina

08.11.2025 u 21:36

Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Košarkaši Cibone pobijedili su u gradskom derbiju Cedevitu Junior 90:79 (19:21, 24:21, 28:19, 19:18) u prvoj utakmici 7. kola SuperSport Premijer lige koja je u subotu odigrana u Košarkaškom centru Dražen Petrović

Momčad Ivana Rudeža je nakon izjednačenog prvog poluvremena prelomila dvoboj u trećoj četvrtini, u kojoj je Cibona došla do dvoznamenkaste prednosti i bez većih poteškoća ju zadržala do kraja utakmice.

Justin Roberson je s 21 košem i šest asistencija bio najbolji igrač pobjedničke momčadi. Luka Skorić je ubacio 17 koševa, a Krešimir Radovčić 14.

Corey Allen-Williams je s 21 košem i četiri asistencije predvodio strijelce Cedevite Junior, a Jordan Gainey je postigao 16 koševa.

Cibona je ovom pobjedom došla do polovičnog učinka (3-3) u SuperSport Premijer ligi, što joj trenutačno donosi sedmu poziciju na ljestvici. Cedevita Junior je doživjela četvrti uzastopni poraz u ovom natjecanju i s učinkom 2-5 je na devetom mjestu.

Vodeći Zadar ima učinak 6-0, a Split je na drugom mjestu ima 5-1. Slijede Zabok, Dubrovnik i Alkar s učinkom 4-2.

U nedjelju su na rasporedu preostale utakmice 7. kola: Kvarner 2010 - Dubrovnik (14 sati), Dubrava - Šibenka (17), Zadar - Dinamo Zagreb (18) Alkar - Samobor (19) i Zabok - Split (19.30).

