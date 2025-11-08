Cibona u velikom zagrebačkom derbiju pobijedila Cedevitu Junior

Momčad Ivana Rudeža je nakon izjednačenog prvog poluvremena prelomila dvoboj u trećoj četvrtini, u kojoj je Cibona došla do dvoznamenkaste prednosti i bez većih poteškoća ju zadržala do kraja utakmice.

Justin Roberson je s 21 košem i šest asistencija bio najbolji igrač pobjedničke momčadi. Luka Skorić je ubacio 17 koševa, a Krešimir Radovčić 14.

Corey Allen-Williams je s 21 košem i četiri asistencije predvodio strijelce Cedevite Junior, a Jordan Gainey je postigao 16 koševa.

Cibona je ovom pobjedom došla do polovičnog učinka (3-3) u SuperSport Premijer ligi, što joj trenutačno donosi sedmu poziciju na ljestvici. Cedevita Junior je doživjela četvrti uzastopni poraz u ovom natjecanju i s učinkom 2-5 je na devetom mjestu.



Vodeći Zadar ima učinak 6-0, a Split je na drugom mjestu ima 5-1. Slijede Zabok, Dubrovnik i Alkar s učinkom 4-2.

U nedjelju su na rasporedu preostale utakmice 7. kola: Kvarner 2010 - Dubrovnik (14 sati), Dubrava - Šibenka (17), Zadar - Dinamo Zagreb (18) Alkar - Samobor (19) i Zabok - Split (19.30).