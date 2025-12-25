Sprema li se spektakularni transfer? Barcelona se javila hit-igraču SHNL-a!

Ovog mjeseca došao ga je gledati i skaut Barcelone na utakmici protiv Gorice. Na toj utakmici 20-godišnji ofenzivac postigao je spektakularan pogodak.

'Bili su ovdje. Slali su poruke prije i poslije utakmice', priznao je Jagušić na pitanje o Barceloni.

'Naravno da mi je drago kada te se veže uz takav klub, ali kad utakmica krene, ja ne razmišljam tko je na tribini. Radim ono što uvijek radim. Jer, drugačije ne znam', rekao je za Germanijak.