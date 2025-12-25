BLISTA OVE SEZONE

Sprema li se spektakularni transfer? Barcelona se javila hit-igraču SHNL-a!

A.H.

25.12.2025 u 20:49

Adriano Jagušić
Adriano Jagušić Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Adriano Jagušić u 2026. godini napravit će veliki transfer. Pitanje je samo hoće li iz Slaven Belupa otići ove zime ili narednog ljeta.

Ovog mjeseca došao ga je gledati i skaut Barcelone na utakmici protiv Gorice. Na toj utakmici 20-godišnji ofenzivac postigao je spektakularan pogodak.

Slaven Belupo - Gorica (1:0, Jagušić) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

'Bili su ovdje. Slali su poruke prije i poslije utakmice', priznao je Jagušić na pitanje o Barceloni.

'Naravno da mi je drago kada te se veže uz takav klub, ali kad utakmica krene, ja ne razmišljam tko je na tribini. Radim ono što uvijek radim. Jer, drugačije ne znam', rekao je za Germanijak.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZABRINUT JE

ZABRINUT JE

Dalić: Nije dobra situacija... Neki su pokazali da nemaju mjesta u reprezentaciji
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Dva velikana bore se za dinamovca; evo o kolikoj odšteti se govori
BLISTA OVE SEZONE

BLISTA OVE SEZONE

Sprema li se spektakularni transfer? Barcelona se javila hit-igraču SHNL-a!

najpopularnije

Još vijesti