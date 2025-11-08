Novak Đoković još jednom ispisao povijest pa sve šokirao objavom: Iskreno mi je žao...

Novak Đoković je u nedjelju u uzbudljivom finalu ATP 250 turnira u Ateni pobijedio Musettija 4-6, 6-3, 7-5 i time došao do 101. naslova u karijeri te ujedno s 38 godina i pet mjeseci postao najstariji osvajač trofeja na ATP Touru od njegovog osnutka 1990. Činilo se da je na taj način ostavio 23-godišnjeg Talijana bez premijernog nastupa na ATP Finalu, jer je Musetti ostao na devetom mjestu 'Utrke prema Torinu'.

No, nakon što je primio pobjednički pehar u atenskoj Olimpijskoj dvorani Đoković je obavijestio organizatore u Torinu da nije u mogućnosti zaigrati na turniru osmorice najboljih tenisača u ovoj sezoni, iako se po 18. put kvalificirao za ATP Finale.

'Doista sam se veselio natjecanju u Torinu i želio sam se pokazati u najboljem izdanju, ali nakon današnjeg finala u Ateni, žao mi je što moram odustati zbog ozljede koja me muči', poručio je Đoković putem društvenih medija i dodao:

'Iskreno mi je žao zbog navijača koji su se nadali da će me gledati kako igram - vaša mi podrška mnogo znači. Svim igračima želim izvrstan nastup na turniru i ne mogu dočekati da se opet uskoro nađemo na terenu!'

Nastupom Musettija, Italija će po prvi put u povijesti imati dvojicu predstavnika na ATP Finalu. Prije četiri godine Matteo Berrettini je nastupio u grupnoj fazi, ali je potom morao odustati zbog ozljede, a zamijenio ga je Jannik Sinner. No, sada će Italija imati dvojicu predstavnika, po jednog u svakoj skupini.

Sinner kao trenutačni svjetski 'broj 1' i branitelj prošlogodišnjeg naslova predvodi skupinu koja nosi ime švedske teniske legende Bjorna Borga, a uz njega su u njoj još dvostruki osvajač ATP Finala Nijemac Alexander Zverev, Amerikanac Ben Shelton i Kanađanin Felix Auger-Alissime.

U skupini 'Jimmy Connors' su Španjolac Carlos Alcaraz, Amerikanac Taylor Fritz, Australac Alex de Minaur i Lorenzo Musetti.

U nedjelju će biti odigrani prvi dvoboji prvog kola grupne faze. No, suprotno običajima, da se svaki drugi dan igraju mečevi jedne skupine, prvog i drugog dana će biti odigran po jedan meč iz svake skupine. Tako će u nedjelju od 14 sati igrati Carlos Alcaraz i Alex de Minaur, a od 20.30 sati Alexander Zverev i Ben Shelton.

To znači da će u ponedjeljak na teren Taylor Fritz i Lorenzo Musetti te Jannik Sinner i Felix Auger-Aliassime.

Hrvatski tenis će na ovogodišnjem ATP Finalu predstavljati Mate Pavić sa svojim partnerom Marcelom Arevalom u konkurenciji parova. Oni su smješteni u skupinu 'John McEnroe', u kojoj su još finsko-britanski par Harri Heliovaara - Henry Patten, Britanci Joe Salisbury i Neal Skupski te Amerikanci Christian Harrison i Evan King.

Pavić i Arevalo će prvi nastup imati u ponedjeljak, a suparnici će im biti Salisbury i Skupski.