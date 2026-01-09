Pogledajte kako su košarkaši Splita došli do pobjede kod Alkara

Novu su pobjedu u domaćem prvenstvu ostvarili košarkaši Splita, na gostovanju su u ogledu 15. kola bili bolji od sinjskog Alkara s 97:87 (20:12, 34:26, 24:16, 19:33).
Brzo su Splićani preuzeli kontrolu ogleda u petak te su nakon prve dionice imali osam poena prednosti, dok su na veliki odmor otišli uz 54:38. Dodatno se razlika povećala u trećoj četvrtini nakon čega su se gosti posve opustili i dopustili suparniku da prilično ublaži poraz do kraja.
Za Split je Antonio Jordano postigao 14 poena, dok su po 13 ubacili Teyvon Myers i Vito Kučić. Uz to je Myers imao šest asistencija. Dario Drežnjak je ubacio 10 poena i tome dodao tri asistencije i četiri skoka.
Prvi strijelac Alkara je bio Fabian Šiško s 14 poena, dok je Mario Krešić ubacio 12 poena uz šest asistencija i tri skoka.
Ranije su ovog petka košarkaši Zadra na domaćem parketu svladali Samobor s 84:67 (24:17, 24:17, 22:13, 14:20). Identično su okončane uvodne dvije četvrtine, u obje je Zadar slavio s 24:17 te je na odmor otišao uz prednost 48:34.
Dodatno je domaćin podigao razliku u trećoj dionici, kada je s parketa isparila i posljednja neizvjesnost u ovom ogledu.
U redovima Zadra prvi je strijelac bio Ukrajinac Ivan Tkačenko s 19 poena uz 3-5 za tri poena. Krševan Klarica je ubacio 16 poena, a imao je tri asistencije i šest skokova, dok je Boris Tišma dodao 14 poena uz šest uhvaćenih lopti.
U gostujućem sastavu istaknuo se Bruno Levanić sa 16 poena, šest skokova i tri asistencije.
Zadar je vodeći na ljestvici s omjerom 13-2. Split ima 13-1, Zabok 8-6, dok je Samobor na osam pobjeda i sedam poraza. Omjer 7-7 ima Cibona, dok je Alkar sada na sedam pobjeda i osam poraza.