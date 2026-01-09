PH U KOŠARCI

Pogledajte kako su košarkaši Splita došli do pobjede kod Alkara

S.Š. / Hina

09.01.2026 u 21:21

KK Split vs. KK Alkar
KK Split vs. KK Alkar Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Novu su pobjedu u domaćem prvenstvu ostvarili košarkaši Splita, na gostovanju su u ogledu 15. kola bili bolji od sinjskog Alkara s 97:87 (20:12, 34:26, 24:16, 19:33).

Brzo su Splićani preuzeli kontrolu ogleda u petak te su nakon prve dionice imali osam poena prednosti, dok su na veliki odmor otišli uz 54:38. Dodatno se razlika povećala u trećoj četvrtini nakon čega su se gosti posve opustili i dopustili suparniku da prilično ublaži poraz do kraja.

Za Split je Antonio Jordano postigao 14 poena, dok su po 13 ubacili Teyvon Myers i Vito Kučić. Uz to je Myers imao šest asistencija. Dario Drežnjak je ubacio 10 poena i tome dodao tri asistencije i četiri skoka.

Prvi strijelac Alkara je bio Fabian Šiško s 14 poena, dok je Mario Krešić ubacio 12 poena uz šest asistencija i tri skoka.

Alkar - Split 87:97 (15. kolo, sažetak) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

Ranije su ovog petka košarkaši Zadra na domaćem parketu svladali Samobor s 84:67 (24:17, 24:17, 22:13, 14:20). Identično su okončane uvodne dvije četvrtine, u obje je Zadar slavio s 24:17 te je na odmor otišao uz prednost 48:34.

Dodatno je domaćin podigao razliku u trećoj dionici, kada je s parketa isparila i posljednja neizvjesnost u ovom ogledu.

U redovima Zadra prvi je strijelac bio Ukrajinac Ivan Tkačenko s 19 poena uz 3-5 za tri poena. Krševan Klarica je ubacio 16 poena, a imao je tri asistencije i šest skokova, dok je Boris Tišma dodao 14 poena uz šest uhvaćenih lopti.

U gostujućem sastavu istaknuo se Bruno Levanić sa 16 poena, šest skokova i tri asistencije.

Zadar je vodeći na ljestvici s omjerom 13-2. Split ima 13-1, Zabok 8-6, dok je Samobor na osam pobjeda i sedam poraza. Omjer 7-7 ima Cibona, dok je Alkar sada na sedam pobjeda i osam poraza.

