Pogledajte kako su košarkaši Splita došli do pobjede kod Alkara

Brzo su Splićani preuzeli kontrolu ogleda u petak te su nakon prve dionice imali osam poena prednosti, dok su na veliki odmor otišli uz 54:38. Dodatno se razlika povećala u trećoj četvrtini nakon čega su se gosti posve opustili i dopustili suparniku da prilično ublaži poraz do kraja.

Za Split je Antonio Jordano postigao 14 poena, dok su po 13 ubacili Teyvon Myers i Vito Kučić. Uz to je Myers imao šest asistencija. Dario Drežnjak je ubacio 10 poena i tome dodao tri asistencije i četiri skoka.

Prvi strijelac Alkara je bio Fabian Šiško s 14 poena, dok je Mario Krešić ubacio 12 poena uz šest asistencija i tri skoka.